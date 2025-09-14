Tragédiák sorát okozza ennek az eszköznek a hiánya, sokak életét csak ez mentheti meg

A tüzek mielőbbi észlelése érdekében érdemes a lakásba füstérzékelőt telepíteni, a katasztrófavédelem szerint ez a legjobb megoldás. Azt írták, hogy egy plafonra szerelt eszköz a tűz keletkezésekor azonnal jelez, akkor pedig még meg lehet fékezni a lángokat, el lehet hagyni az épületet és riasztani lehet a tűzoltókat. Erre már nem volt esélye annak, aki a közelmúltban vesztette életét saját otthonában Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében.

A katasztrófavédelemnél felhívták a figyelmet, hogy a lakásba füstérzékelő akár életet is menthet, mivel azonnal jelez, ha tűz keletkezik. Illusztráció: MW

Veszélyben vannak az egyedül élő vagy idős emberek

Pácin településen egy 100 négyzetméteres, faszerkezetű épület gyulladt ki és égett teljes terjedelmében. A tűzoltók az épületben egy középkorú, mozgásában korlátozott embert találtak, akinek az életét a gyors beavatkozás ellenére sem lehetett megmenteni. A katasztrófavédelemnél a tragédia kapcsán felhívták a figyelmet: legtöbbször egyedül élő vagy idős emberek esnek áldozatul, az okok között továbbra is előkelő helyen áll a dohányzás.

Lakásba füstérzékelő: a legjobb minden helyiségbe

A katasztrófavédelemnél ezért tanácsolták a füstérzékelő beszerelését. Azt írták Facebook-oldalukon, hogy a legjobb, ha minden helyiségben van ilyen eszköz. A legtöbbször egyébként a konyhában és a hálószobában csapnak fel a lángok. Olyan füstérzékelőt célszerű választani, amelyen szerepel a CE jelölés. Egyes típusokat a wifi-hálózaton keresztül az okostelefonnal is össze lehet kapcsolni, így azok nemcsak sípolnak, ha füstöt észlelnek, hanem a telefonra is riasztást küldenek: ezzel pedig az idős, egyedül élő családtagok biztonságáról is lehet gondoskodni.

A több mint 3500 lakásból csak 6 otthonban volt füstérzékelő

Az év első felében 3528 lakóépület kapott lángra, ami 7 százalékos emelkedést jelent 2024 első feléhez képest. A tüzekben 61-en vesztették életüket és 349-en sérültek meg, mindkét idei adat tragikusabb a tavalyinál. Érdekesség, hogy a 3528 tűzzel érintett otthon közül csak hatban volt füstérzékelő, ami 0,17 százalékos arányt jelent. A békéscsabai hivatásos tűzoltó-parancsnokság működési területén tavaly ketten vesztették életüket tűzesettel összefüggésben, és 24-en sérültek meg.