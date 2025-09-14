57 perce
Tragédiák sorát okozza ennek az eszköznek a hiánya, sokak életét csak ez mentheti meg
Ebben az évben országos szinten immár 70-en vesztették életüket tűz következtében otthonukban. A katasztrófavédelemnél hangsúlyozták, mennyire fontos egy lakásba füstérzékelőt felszereltetni. A Beol.hu utánanézett, hogy mennyibe is kerül egy eszköz, illetve, hogy a füstérzékelő elhelyezése során mire érdemes figyelni.
A tüzek mielőbbi észlelése érdekében érdemes a lakásba füstérzékelőt telepíteni, a katasztrófavédelem szerint ez a legjobb megoldás. Azt írták, hogy egy plafonra szerelt eszköz a tűz keletkezésekor azonnal jelez, akkor pedig még meg lehet fékezni a lángokat, el lehet hagyni az épületet és riasztani lehet a tűzoltókat. Erre már nem volt esélye annak, aki a közelmúltban vesztette életét saját otthonában Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében.
Veszélyben vannak az egyedül élő vagy idős emberek
Pácin településen egy 100 négyzetméteres, faszerkezetű épület gyulladt ki és égett teljes terjedelmében. A tűzoltók az épületben egy középkorú, mozgásában korlátozott embert találtak, akinek az életét a gyors beavatkozás ellenére sem lehetett megmenteni. A katasztrófavédelemnél a tragédia kapcsán felhívták a figyelmet: legtöbbször egyedül élő vagy idős emberek esnek áldozatul, az okok között továbbra is előkelő helyen áll a dohányzás.
Lakásba füstérzékelő: a legjobb minden helyiségbe
A katasztrófavédelemnél ezért tanácsolták a füstérzékelő beszerelését. Azt írták Facebook-oldalukon, hogy a legjobb, ha minden helyiségben van ilyen eszköz. A legtöbbször egyébként a konyhában és a hálószobában csapnak fel a lángok. Olyan füstérzékelőt célszerű választani, amelyen szerepel a CE jelölés. Egyes típusokat a wifi-hálózaton keresztül az okostelefonnal is össze lehet kapcsolni, így azok nemcsak sípolnak, ha füstöt észlelnek, hanem a telefonra is riasztást küldenek: ezzel pedig az idős, egyedül élő családtagok biztonságáról is lehet gondoskodni.
A több mint 3500 lakásból csak 6 otthonban volt füstérzékelő
Az év első felében 3528 lakóépület kapott lángra, ami 7 százalékos emelkedést jelent 2024 első feléhez képest. A tüzekben 61-en vesztették életüket és 349-en sérültek meg, mindkét idei adat tragikusabb a tavalyinál. Érdekesség, hogy a 3528 tűzzel érintett otthon közül csak hatban volt füstérzékelő, ami 0,17 százalékos arányt jelent. A békéscsabai hivatásos tűzoltó-parancsnokság működési területén tavaly ketten vesztették életüket tűzesettel összefüggésben, és 24-en sérültek meg.
Mennyibe kerül egy füstérzékelő, mennyibe kerül a biztonság?
A Beol.hu utánanézett, hogy mennyibe is kerül a biztonság, egy füstérzékelő:
- az egyik barkácsáruház honlapja szerint az árak 3,5 és 14 ezer forint között változnak,
- egy másik barkácsáruháznál pedig 4800 és több mint 30 ezer forint között mozognak,
a drágábbak között vannak olyanok, amelyek a füst mellett a szén-monoxidot is érzékelik.
Hogyan működik a füstérzékelő, miért ad ki fényt?
A füstérzékelő rendszeres időközönként fényjelzést bocsát ki. Ha a levegő tiszta, akkor ez nem verődik vissza. Ugyanakkor, amennyiben füstrészecskék vannak a levegőben, akkor azok visszaverik a fénysugarakat. Az érzékelő ezt észleli, és elkezd riasztani. Fontos, hogy a cigarettázás mellett a dezodorok is téves riasztást okozhatnak. De akár a házon belüli építési munkálatok során keletkező nagyobb por is válthat ki ilyet reakciót az eszköztől.
A füstérzékelő elhelyezése: mindenképpen mennyezetre
Magánlakásokban az elemmel működő füstérzékelőket egyszerűbb és olcsóbb elhelyezni – írták az egyik barkácsáruház honlapján. A füstérzékelőt a mennyezetre kell szerelni, mivel a füst mindig felfelé száll és a mennyezet alatt gyűlik össze. A hálószobákban és a folyosón célszerű ilyen eszközt elhelyezni, és mindig az adott helyiség közepére. A legjobb füstérzékelő akár egy 60 négyzetméteres felületet is felügyelhet.
