Megpróbálta elgázolni haragosát, de végül ő húzta a rövidebbet

Közúti veszélyeztetés bűntette miatt emelt vádat a Gyulai Járási Ügyészség és vádiratában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás büntetés kiszabására tett indítványt egy 40 éves büntetett előéletű vésztői férfival szemben, aki megpróbálta elütni egyik haragosát.

Közúti veszélyeztetés miatt emeltek vádat egy 40 éves büntetett előéletű vésztői férfival szemben. Fotó: Illusztáció- Shutterstock

Így történt a közúti veszélyeztetés

A Békés Vármegyei Főügyészség közlése szerint a vádlott és a sértett férfi között a vádbeli időpontban nézeteltérésekkel járó, feszült viszony alakult ki, mivel a vádlott korábbi élettársa a sértett párja lett. A vádlott 2024. május 21-én, a délutáni órákban a tulajdonát képező személygépkocsit vezetve közlekedett Vésztő lakott területén, a Wesselényi utcán Szeghalom felől a Kossuth utca irányába. Ezzel egy időben a Wesselényi utcában, az úttesten tartózkodott a sértett. Amikor őt a vádlott észrevette, a járművel megfordult és elindult visszafelé, Szeghalom irányába kb. 77 km/h sebességgel.

Az utolsó pillanatban ugrott félre a száguldó sofőr elől

Annak ellenére, hogy a vádlott látta, az általa igénybe vett forgalmi sávban, az úttest jobb oldali szélétől 80 cm távolságban az úttesten tartózkodik a sértett, a jármű sebességét nem csökkentette és irányváltoztatás nélkül közeledett a sértett felé. Az úttesten álló sértett a felé nagyobb sebességgel közeledő gépkocsit észlelte, ezért az ütközés bekövetkezése előtti pillanatban, annak elkerülése érdekében a jármű nyomvonalából az útpadka irányába elugrott. A történteket követően a vádlott a járművel lassítás nélkül továbbhaladt. Az eset következtében személyi sérülés a sértett elugrása miatt nem történt, azonban annak reális veszélye fennállt.

Az autós megszegte a KRESZ-t

A vádlott a cselekményével szándékosan megszegte a KRESZ 3.§ (1) bekezdés c) pontjában foglaltakat, amely szerint, aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon.