A kormányablakban csaptak le a rendőrök a körözött férfira
Ügyintéző helyett a rendőrség várta a körözött férfit.
A börtönben lesz ideje megnyugodni
Forrás: shutterstock
Nem mindennapi jeleneteknek lehettek szemtanúi azok, akik az orosházi kormányablakban intéztek ügyet hétfőn 13 óra 30 perc körül. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőrei egy körözött férfit fogtak el az ügyféltérben és megbilincselve vitték el – tájékoztatta portálunkat a rendőrség.
A Székesfehérvári Rendőrkapitányság jelzése alapján pontosan tudták, hogy mikor és hol kell lecsapni rá. Három körözés volt érvényben ellene, az egyik azért, mert nem kezdte meg a szabadságvesztése letöltését. A férfi elfogása után erőszakossá vált, szitkozódott. Ezzel a viselkedéssel akkor sem hagyott fel, amikor előállították. Akkor is folyamatosan ordibált, amikor orvos vizsgálta. A rendőrök a Békés Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe vitték, ahol lesz ideje megnyugodni, mivel korábban a bíróság több mint 3 év szabadságvesztésre ítélte.
