Tűzeset
1 órája
Megállt a munka, amikor felcsapott a füst – a helyszínen dolgozók tudták, mit kell tenniük
Hétfő délután riasztották a tűzoltókat.
Békés és Mezőberény között egy kombájn füstölt hétfő délután.
A lánggal égést a helyszínen dolgozók megszüntették, a kiérkező tűzoltók hőkamerával átvizsgálták a munkagépet, a tüzet feltehetően a kipufogórendszerre lerakódott por okozta. Az eset során személyi sérülés és anyagi kár nem történt.
