Tűzeset

1 órája

Megállt a munka, amikor felcsapott a füst – a helyszínen dolgozók tudták, mit kell tenniük

Címkék#Békés megye#munkagép#kombájn#láng#tűz

Hétfő délután riasztották a tűzoltókat.

Beol.hu

Békés és Mezőberény között egy kombájn füstölt hétfő délután. 

Group,Of,South,Korean,Fire,Men,During,Fire,Fighting,Operation
Tűzoltók érkeztek a helyszínre. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A lánggal égést a helyszínen dolgozók megszüntették, a kiérkező tűzoltók hőkamerával átvizsgálták a munkagépet, a tüzet feltehetően a kipufogórendszerre lerakódott por okozta. Az eset során személyi sérülés és anyagi kár nem történt.

 

 

