Megállt a munka, amikor felcsapott a füst – a helyszínen dolgozók tudták, mit kell tenniük

Békés és Mezőberény között egy kombájn füstölt hétfő délután.

Tűzoltók érkeztek a helyszínre. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A lánggal égést a helyszínen dolgozók megszüntették, a kiérkező tűzoltók hőkamerával átvizsgálták a munkagépet, a tüzet feltehetően a kipufogórendszerre lerakódott por okozta. Az eset során személyi sérülés és anyagi kár nem történt.