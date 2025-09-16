szeptember 16., kedd

Baleset

1 órája

Összecsattant egy Mercedesszel, kisiklott egy csabai vonat – videó

Vonat és autó ütközött. A baleset következtében kisiklott a Békéscsabáról indult személyszállító vonat Nagyszalonta környékén. Az autóban egy nő és egy kutya utazott. Mutatjuk, mi történt velük és a vonat utasaival.

Papp Gábor

Kisiklott egy személyszállító vonat Nagyszalontánál hétfőn, romániai idő szerint 9 óra előtt, miután egy autóval ütközött.

Kisiklott vonat
Kisiklott a vonat, miután egy Mercedesszel ütközött. Forrás: Bihari Napló

Kisiklott a vonat, tűzoltók és rohammentők is a helyszínre érkeztek

A Bihari Napló információi szerint reggel 9 óra körül jelentették be a balesetet. A helyszínre érkeztek a nagyszalontai tűzoltók, illetve a rohammentők is.

Az autóban egy nő és egy kutya utazott. A nagy erejű ütközés következtében az autó megrongálódott, a vonat pedig kisiklott a sínekről. A személyvonatban a vezetőn kívül még három utas tartózkodott. A baleset körülményei még nem tisztázottak.

A Bihor Online videója a balesetről

Bzmot ütközött

Az iho.hu információ szerint Nagyszalontán (Salonta), a Békéscsaba és a partiumi település között 37630-as vonatszámban közlekedő 367-es Bzmot ütöközött össze egy Franciaországban bejegyzett Mercedes személygépkocsival. A vasúti átjáróban történt balesetben a motorkocsi kisiklott és megrongálódott. A gépkocsit vezető nő és a vele utazó kutyája sértetlenül megúszta az ütközést, a vonat vezetője és három utasa sem sérült meg.

A műszaki mentés idejére a vasúti forgalom a határátmenetben szünetelt, a Kötegyán és Nagyszalonta közötti vonatok (37604, 37605) nem közlekedtek, helyettük pótlóbusz szállította az utasokat. 

 

 

 


 


 


 

 

