Összecsattant egy Mercedesszel, kisiklott egy csabai vonat – videó

Kisiklott egy személyszállító vonat Nagyszalontánál hétfőn, romániai idő szerint 9 óra előtt, miután egy autóval ütközött.

Kisiklott a vonat, tűzoltók és rohammentők is a helyszínre érkeztek

A Bihari Napló információi szerint reggel 9 óra körül jelentették be a balesetet. A helyszínre érkeztek a nagyszalontai tűzoltók, illetve a rohammentők is.

Az autóban egy nő és egy kutya utazott. A nagy erejű ütközés következtében az autó megrongálódott, a vonat pedig kisiklott a sínekről. A személyvonatban a vezetőn kívül még három utas tartózkodott. A baleset körülményei még nem tisztázottak.

Bzmot ütközött

Az iho.hu információ szerint Nagyszalontán (Salonta), a Békéscsaba és a partiumi település között 37630-as vonatszámban közlekedő 367-es Bzmot ütöközött össze egy Franciaországban bejegyzett Mercedes személygépkocsival. A vasúti átjáróban történt balesetben a motorkocsi kisiklott és megrongálódott. A gépkocsit vezető nő és a vele utazó kutyája sértetlenül megúszta az ütközést, a vonat vezetője és három utasa sem sérült meg.

A műszaki mentés idejére a vasúti forgalom a határátmenetben szünetelt, a Kötegyán és Nagyszalonta közötti vonatok (37604, 37605) nem közlekedtek, helyettük pótlóbusz szállította az utasokat.