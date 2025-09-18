Kis híján halálra szúrta vendégét a férfi

A bekesmatrix.hu oldalán megjelent információk szerint a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya szerdán őrizetbe vett egy békési férfit, mert a gyanú szerint a lakásán vendégeskedő ismerősét egy késsel megsebesítette.

Italozás közben került elő a kés. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A megszúrt férfit életveszélyes állapotban szállították kórházba. A rendőrség az életveszélyt okozó testi sértés bűntettének gyanúja miatt indított nyomozást, és vizsgálja az eset körülményeit – írja a bekesmatrix.hu.