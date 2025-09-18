Dulakodás
2 órája
Kis híján halálra szúrta vendégét a férfi
Késsel sebesítette meg vendégét egy békési férfi.
A bekesmatrix.hu oldalán megjelent információk szerint a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya szerdán őrizetbe vett egy békési férfit, mert a gyanú szerint a lakásán vendégeskedő ismerősét egy késsel megsebesítette.
A megszúrt férfit életveszélyes állapotban szállították kórházba. A rendőrség az életveszélyt okozó testi sértés bűntettének gyanúja miatt indított nyomozást, és vizsgálja az eset körülményeit – írja a bekesmatrix.hu.
Ezt ne hagyja ki!Szabadkígyós
2 órája
Nem számítanak a kilométerek és a milliárdok, Márki-Zay ragaszkodik a Wenckheim-kastélyhoz
Ezt ne hagyja ki!Strabag
3 órája
Új aszfaltkeverő üzemet avattak a Viharsarokban – galériával, videóval
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre