Dulakodás

2 órája

Kis híján halálra szúrta vendégét a férfi

Címkék#vendég#kórház#rendőrség#őrizet#bűntett

Késsel sebesítette meg vendégét egy békési férfi.

Beol.hu

A bekesmatrix.hu oldalán megjelent információk szerint a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya szerdán őrizetbe vett egy békési férfit, mert a gyanú szerint a lakásán vendégeskedő ismerősét egy késsel megsebesítette

Alcoholic,,Stress,And,Glass,Of,Whiskey,With,Person,In,Living
Italozás közben került elő a kés. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A megszúrt férfit életveszélyes állapotban szállították kórházba. A rendőrség az életveszélyt okozó testi sértés bűntettének gyanúja miatt indított nyomozást, és vizsgálja az eset körülményeit – írja a bekesmatrix.hu

 

 

