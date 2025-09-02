Lopás
34 perce
Ezt a tulaj sosem felejti: nullára kipakoltak egy nyitva hagyott kocsit
Lopásról tett bejelentést egy nő hétfőn Mezőkovácsházán. Elmondta, hogy előző nap a lakóháza előtt parkolta le a kocsiját, amit nyitva hagyott.
A kocsiból az autó dokumentumai mellett aprópénz, egészségügyi doboz és egy kézi reflektor is eltűnt.
A rendőrök adatokat, információt gyűjtöttek és rövid időn belül azonosították a bűncselekmény feltételezett elkövetőit, egy férfit és egy nőt. Házkutatást tartottak náluk és az ellopott dolgokat hiánytalanul megtalálták. A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság lopás vétség gyanúja miatt indított eljárást ellenük.
