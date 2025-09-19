szeptember 19., péntek

4 órája

Ezért rohantak a tűzoltók és a rendőrök Gyula belvárosába

Címkék#Riasztás#kigyulladt autó#autó#tűz

Péntek délután is akadt dolguk a rendőröknek és a tűzoltóknak.

Beol.hu
A Vértanúk útjára rohantak a tűzoltók Fotó: Olvasói felvétel

Kigyulladt egy autó péntek délután Gyulán, a Vértanúk útján. A tűzoltók sikeresen eloltották a tüzet. Az eset során senki sem sérült meg – tájékoztatta hírportálunkat Deményné Tűri Zsanett, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

 

