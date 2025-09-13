Két kocsi rohant egymásba, több mentőautót riasztottak

Egymásnak ütközött két személyautó Gyomaendrődön, a Bajcsy-Zsilinszky úton a 46-os főút és a Kálvin János utca kereszteződésében szombaton délután. A helyi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen hárman utaztak. Hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.

Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője érdeklődésünkre elmondta, kollégáik helyszínelnek, a mentők pedig elvittek három, a balesetben megsérült embert a kórházba, az elsődleges adatok szerint könnyű sérüléssel. Úgy tudjuk, hogy a baleset az elsőbbségadás elmulasztása miatt történt.