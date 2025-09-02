Kerti traktorral rodeózott a városban, lemeszelték az egyenruhások

Az intézkedés során kiderült, hogy a férfi nem vehetett volna részt a közúti forgalomba vele, mert nem volt vezetői engedélye hozzá.

A férfinak nem volt vezetői engedélye a traktor vezetéshez. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Engedély nélküli vezetés szabálysértés miatt indult ellene eljárás, őrizetbe vették és gyorsított eljárásban három napon belül bíróság elé állítják.