Rendőri intézkedés
23 perce
Kerti traktorral rodeózott a városban, lemeszelték az egyenruhások
A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság rendőrei hétfőn ellenőrzés alá vontak egy férfit, aki egy nagyméretű kerti traktort vezetett Almáskamaráson.
Az intézkedés során kiderült, hogy a férfi nem vehetett volna részt a közúti forgalomba vele, mert nem volt vezetői engedélye hozzá.
Engedély nélküli vezetés szabálysértés miatt indult ellene eljárás, őrizetbe vették és gyorsított eljárásban három napon belül bíróság elé állítják.
