Rendőri intézkedés

23 perce

Kerti traktorral rodeózott a városban, lemeszelték az egyenruhások

A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság rendőrei hétfőn ellenőrzés alá vontak egy férfit, aki egy nagyméretű kerti traktort vezetett Almáskamaráson.

Beol.hu

Az intézkedés során kiderült, hogy a férfi nem vehetett volna részt a közúti forgalomba vele, mert nem volt vezetői engedélye hozzá.

France,,30,March,2024:,Tractor,On,Rural,Road
A férfinak nem volt vezetői engedélye a traktor vezetéshez. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Engedély nélküli vezetés szabálysértés miatt indult ellene eljárás, őrizetbe vették és gyorsított eljárásban három napon belül bíróság elé állítják.

 

