1 órája
Kiment kertészkedni a háza elé, nem hitte, hogy erőszak áldozata lesz
Egy békésnek induló hétfő délután meglepő fordulatot vett Magyardombegyház egyik csendes utcáján – váratlan fordulattal ért véget a kertészkedés.
Egy Magyardombegyházon élő férfit hétfőn délután, körülbelül fél háromkor bántalmaztak lakóhelyének egyik utcáján.
Agresszív férfit állítottak elő Magyardombegyházán
A férfi éppen kerti munkát végzett, amikor egy másik személy odament hozzá, fizikai erőszakot alkalmazott, megütötte, majd a pólóját is letépte róla. A rendőrök gyorsan a helyszínre érkeztek, azonban a támadó továbbra is agresszívan viselkedett, ezért előállították a rendőrségre. A hatóságok felmerülő gyanúja szerint a férfi alkohol és kábítószer hatása alatt állt – ezt a helyszíni gyors tesztek is igazolták. A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság eljárást indított az elkövető ellen.