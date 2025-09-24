Kiment kertészkedni a háza elé, nem hitte, hogy erőszak áldozata lesz

Egy Magyardombegyházon élő férfit hétfőn délután, körülbelül fél háromkor bántalmaztak lakóhelyének egyik utcáján.

A rendőrség a helyszínre érkezve azonnal intézkedett az agresszív férfival szemben. Fotó: illusztráció - Shutterstock

Agresszív férfit állítottak elő Magyardombegyházán

A férfi éppen kerti munkát végzett, amikor egy másik személy odament hozzá, fizikai erőszakot alkalmazott, megütötte, majd a pólóját is letépte róla. A rendőrök gyorsan a helyszínre érkeztek, azonban a támadó továbbra is agresszívan viselkedett, ezért előállították a rendőrségre. A hatóságok felmerülő gyanúja szerint a férfi alkohol és kábítószer hatása alatt állt – ezt a helyszíni gyors tesztek is igazolták. A Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság eljárást indított az elkövető ellen.