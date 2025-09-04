szeptember 4., csütörtök

Baleset

1 órája

Káosz a kereszteződésben: két autó egymásba rohant

Két autó ütközött össze Gyomaendrődön.

Beol.hu

Gyomaendrődön, a Szabadság utca és a Sugár út kereszteződésében történt balesetről valamivel 9 óra után érkezett bejelentés a hatóságokhoz. 

Két autó ütközött Gyomaendrődön. Fotó: Olvasói fotó

Két gépkocsi ütközött össze, feltehetően az elsőbbségadás elmulasztása miatt. A gyomaendrődi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket, a társhatóságok pedig szintén a helyszínen dolgoznak. Személyi sérülésről egyelőre nincs információ. 

 

