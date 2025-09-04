Baleset
1 órája
Káosz a kereszteződésben: két autó egymásba rohant
Két autó ütközött össze Gyomaendrődön.
Gyomaendrődön, a Szabadság utca és a Sugár út kereszteződésében történt balesetről valamivel 9 óra után érkezett bejelentés a hatóságokhoz.
Két gépkocsi ütközött össze, feltehetően az elsőbbségadás elmulasztása miatt. A gyomaendrődi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket, a társhatóságok pedig szintén a helyszínen dolgoznak. Személyi sérülésről egyelőre nincs információ.
Ezt ne hagyja ki!Emberkereskedelem
2 órája
Prostituáltnak adta el a barátnőjét egy autóért cserébe a kábítószerfüggő férfi
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre