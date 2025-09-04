Káosz a kereszteződésben: két autó egymásba rohant

Gyomaendrődön, a Szabadság utca és a Sugár út kereszteződésében történt balesetről valamivel 9 óra után érkezett bejelentés a hatóságokhoz.

Két autó ütközött Gyomaendrődön. Fotó: Olvasói fotó

Két gépkocsi ütközött össze, feltehetően az elsőbbségadás elmulasztása miatt. A gyomaendrődi önkormányzati tűzoltók áramtalanították a járműveket, a társhatóságok pedig szintén a helyszínen dolgoznak. Személyi sérülésről egyelőre nincs információ.