Kábítószer

2 órája

Ennyi drogost régen fogtak, mint hétvégén: volt dolguk megyénk rendőreinek bőven

Ruhából, kocsiból és táskából is került elő drog a békési településeken az elmúlt napokban. A Békés vármegyei rendőrök több olyan férfival szemben is intézkedtek a hétvégén, akik a gyanú szerint kábítószert fogyasztottak.

Papp Gábor

S hogy kik azok, akik kábítószert fogyasztottak? Erről a Békés Vármegyei Rendőrség részletes tájékoztatást adott.

Elkapták azokat, akik kábítószert fogyasztottak
Kábítószert fogyasztottak, számos helyről került elő drog. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Kábítószert fogyasztottak, a buszpályaudvaron zavartan viselkedtek

A Szarvasi Rendőrkapitányság rendőrei múlt pénteken 23 óra körül a szarvasi buszpályaudvaron igazoltattak két férfit. Mivel az intézkedés alatt mindketten zavartan viselkedtek, a rendőrök átvizsgálták a ruházatukat és egyiküknél egy zacskóban növényi törmeléket találtak. Előállították őket a rendőrkapitányságra, ahol a kábítószer gyorsteszt is kimutatta, hogy mindketten kábítószert fogyasztottak. Kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt indult eljárás ellenük.

Az autóvezető és utasa is drogozott

A békéscsabai rendőrök szombaton 3 óra körül egy személygépkocsit vezető férfit és utasát ellenőrizték Békéscsabán, a Gyulai úton. Az intézkedés során felmerült a gyanúja annak, hogy a fiatalok kábítószert fogyasztottak, ezért a rendőrök átvizsgálták a ruházatukat és a kocsit is. Az egyik férfinál őrlőt és egy tárolódobozkát találtak, ami ugyan üres volt már, de látszott, hogy korábban növényi törmelék volt benne. Szintén növényi törmelék volt abban a zacskóban, amit az autó kesztyűtartójában találtak a rendőrök. A kábítószer gyorsteszt az egyik férfinál pozitív lett, így ellene is kábítószer birtoklása miatt indul eljárás.

A kocsi hátsó üléséről került elő a tiltott szer

Három férfival szemben intézkedtek a rendőrök hétfőn Újkígyóson. Személyautóval voltak, amikor a rendőrök megállították őket. Náluk is felmerült a gyanúja annak, hogy fogyasztottak tiltott szert, a gyanút pedig tovább erősítette, hogy a kocsi hátsó ülésén egy táskából üvegcsében tárolt fehér por került elő. Az egyik férfi ráadásul a személyazonosságát sem tudta igazolni a rendőröknek. A Békéscsabai Rendőrkapitányságon büntetőeljárás indult ellenük.

 

 

