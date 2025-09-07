szeptember 7., vasárnap

Elfogatóparancs

1 órája

Nagymenő kábítószerneppert köröznek, nemzetközi elfogatóparancs is él ellene

Címkék#rendőrség#Gyulai Törvényszék#drognepper#körözés

Háromszor is szerepel a rendőrség körözési adatbázisában egy drognepper. Ismeretlen helyen tartózkodik, az egész világon keresik.

Nyemcsok László

A Gyulai Törvényszék, mint elsőfokú bíróság előtt zajlik egy kábítószeres ügyben az eljárás. Ennek kapcsán adtak ki nemzetközi elfogatóparancsot kábítószer-kereskedelem bűntette miatt Tóth Dániel ellen, háromszor is szerepel a rendőrség körözési oldalán, 

Tóth Dánielt nagy erőkkel keresik. Forrás: police.hu

A férfi ismeretlen helyen tartózkodik. Aki bármit tud róla, hívja a Gyulai Törvényszéket a 66/562-220-as számon vagy tegyen bejelentést a rendőrségen.

Egy mongol férfival is szeretnének elbeszélgetni

Számunkra nehezebb a neve, mint amit elkövetett, mindenesetre a rendőrség körözi Doljinsuren Enkhbaatart, aki 1984-ben született Mongólia fővárosában, Ulanbatorban. A mongol férfi körözését a Gyulai Törvényszék adta ki. 

 

 

