Megdöbbentek, hogy mi került elő a papírzsebkendőből és az anyósülés alól

Három helyről két nőt és három férfit állítottak elő az elmúlt napokban a rendőrök Békés vármegyében kábítószer birtoklása gyanúja miatt.

Kábítószer birtoklása miatt sokaknak kell felelniük. Fotó: Illusztráció

Kábítószer birtoklása: ez volt a papírzsebkendőben

Szeptember 5-én dél körül Békésen, a Karacs Teréz utcában igazoltattak egy nőt, akinél papírzsebkendőbe csomagolva és műanyag dobozban szárított növényi törmelék volt. A gyorsteszt eredménye szerint a nő kábítószert fogyasztott – írta a Békés Vármegyei Rendőrség.

Egy férfi és egy nő

Három nappal később, 8-án éjjel 1 óra körül Békéscsabán, a Szarvasi úton ellenőriztek egy férfit és egy nőt. A nő azt állította, hogy alkoholt fogyasztott, de a légalkoholmérő nullát mutatott, a kábítószergyorstesztje azonban pozitív lett.

Az anyósülés alatt volt a fehér por

Három órával később Szarvas külterületén egy autóban, az anyósülés alatt találtak kábítószer gyanúját keltő fehér port a Szarvasi Rendőrkapitányság járőrei. A kocsiban három férfi ült, egyikük kristályos anyagot is tartott magánál. Mindhármuk kábítószertesztje pozitív lett, így büntetőeljárás indult ellenük. Az autó vezetőjét a kábítószer birtoklása mellett járművezetés bódult állapotban vétség elkövetésével is gyanúsítják.