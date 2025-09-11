Mielőbb ki kellett vonni a forgalomból a férfit, mert nagy gáz lehetett volna

Kicsit dülöngélve, bizonytalan léptekkel tért be Békéscsaba egyik italozójába egy férfi június 21-én délután, ittas volt. A pultnál újabb italt kért, majd beszélgetni kezdett két férfival. Kis idő múlva elköszönt tőlük és kiment a kocsmából, alkalmi ismerősei látták, hogy beszáll egy autóba és elhajt vele.

Kiszűrik az ittas vagy bódult állapotban vezetőket.Fotó: Illusztráció - Shutterstock

A rendőrök azonnal a keresésére indultak

A két férfi egyike ekkor felhívta rendőr ismerősét, és elmondta, hogy milyen kocsival hajtott el az ittas ember. A Békéscsabai Rendőrkapitányság rendőrei azonnal a keresésére indultak, hiszen mielőbb ki kellett vonni őt a forgalomból.

A szondát sem akarta megfújni az ittas férfi

Deményné Tűri Zsanett, a Békés vármegyei rendőrség sajtóreferense elmondta, a bejelentő iránymutatásai alapján hamar meg is találták a rendőrök a férfit, ám nem akart megállni, megpróbált elhajtani. Nem sikerült neki. Nem volt együttműködő, a szondát sem akarta megfújni, de ezzel természetesen nem kerülhette el a felelősségre vonást.

Súlyos alkoholos befolyásoltság alatt állt

A mintavétel után a szakértő megállapította, hogy a 47 éves férfi igen súlyos alkoholos befolyásoltság alatt állt. Nem először vezetett így, a történtek idején is eltiltás hatálya alatt állt, egy korábbi ittas vezetés miatt nem ülhetett volna volán mögé. A kocsi sem az övé volt, egy ismerőse javítani vitte el hozzá.

Az ügy iratait továbbították az ügyészségre

A rendőrök a férfit őrizetbe vették és ittas járművezetés, valamint járművezetés az eltiltás hatálya alatt bűntett gyanúja miatt is eljárást indítottak ellene. A rendőrség a nyomozás vizsgálati szakaszában a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte, és az ügy iratait továbbította az ügyészségre.

Köszönettel veszik a lakossági jelzéseket is

Deményné Tűri Zsanett kitért arra, a rendőrség az ittas vagy bódult állapotban lévő járművezetők kiszűrésére érdekében folyamatosan végez közúti ellenőrzéseket. Emellett köszönettel veszik a lakossági jelzéseket is, hiszen az ilyen sofőrök nem csupán saját magukat, hanem mások életét, testi épségét is veszélyeztetik.