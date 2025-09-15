Úgy döntöttek, ha már isznak, akkor vezetnek is, többszöri lebukás lett belőle

Gyulán, a Béke sugárúton intézkedtek egy személyautó sofőrjével szemben pénteken, kiderült, a férfit korábban hat hónapra tiltották el a vezetéstől, ez az idő pedig még nem telt le, a férfi ráadásul a gyanú szerint ittas volt. A gyulai rendőrök büntetőeljárást indítottak ellene.

Több ittas vezetővel szemben is intézkedtek a hétvégén Békésben Forrás: shutterstock

Békéscsabán, a Szabadság téren egy fiatal sofőr bukott le

Alig fél órával később szintén Gyulán lett pozitív az alkoholmérés eredménye. Az Eminescu utcában egy személygépkocsit vezető férfi anyagi káros balesetet okozott, ezért végeztek nála ellenőrzést a rendőrök. Ittassága miatt ellene is büntetőeljárás indult. Másnap, szeptember 13-án, 3 óra 15 perc körül Békéscsabán, a Szabadság téren egy fiatal sofőr bukott le. A szonda nála is alkoholfogyasztást jelzett, így elvették a jogosítványát, és eljárást indítottak ellene.

Az út közepén parkolt le, és a kocsija mellett várakozott

Fél órával később a békési kapitányság rendőrei Békés és Tarhos között egy úton álló autóra lettek figyelmesek. A férfi éppen az út közepén parkolt le, és a kocsija mellett várakozott. A rendőrök – miután megszüntették a balesetveszélyes helyzetet – megszondáztatták a férfit, a mérés eredménye pedig pozitív lett. Egy ideig ő sem vezethet, és büntetőeljárás során kell felelnie a történtekért.

Ittas volt a lány, aki e-rollerrel közlekedett

Ugyancsak szombaton, 16 óra 15 perc körül Lőkösházán is jelzett a szonda egy személyautó vezetőjénél. A férfi ráadásul nem sokkal a vezetés megkezdése előtt fogyaszthatott szeszes italt, mert az ismételt mérések azt mutatták, hogy emelkedik, tehát felszálló ágban van az alkoholkoncentráció a szervezetében. A gyulai rendőrök vasárnap, hajnali két óra körül egy fiatalkorú lányt ellenőriztek Gyulán, a Béke sugárúton, aki elektromos rollerral közlekedett. Az alkoholszondát is megfújatták vele, ami azt mutatta, hogy ittasan közlekedett. Ittas járművezetés miatt ellene is büntetőeljárás indult.

A reakcióidő növekszik, a reflexek tompulnak

Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője elmondta, a rendőrség rendszeresen felhívja a figyelmet a szabálytalan közlekedés, így az ittas vezetés veszélyeire is.