2 órája
Úgy döntöttek, ha már isznak, akkor vezetnek is, többszöri lebukás lett belőle
Hat ittas járművezetővel szemben intézkedtek a rendőrök az elmúlt három nap során Békés vármegyében. Különleges esetek is voltak.
Gyulán, a Béke sugárúton intézkedtek egy személyautó sofőrjével szemben pénteken, kiderült, a férfit korábban hat hónapra tiltották el a vezetéstől, ez az idő pedig még nem telt le, a férfi ráadásul a gyanú szerint ittas volt. A gyulai rendőrök büntetőeljárást indítottak ellene.
Békéscsabán, a Szabadság téren egy fiatal sofőr bukott le
Alig fél órával később szintén Gyulán lett pozitív az alkoholmérés eredménye. Az Eminescu utcában egy személygépkocsit vezető férfi anyagi káros balesetet okozott, ezért végeztek nála ellenőrzést a rendőrök. Ittassága miatt ellene is büntetőeljárás indult. Másnap, szeptember 13-án, 3 óra 15 perc körül Békéscsabán, a Szabadság téren egy fiatal sofőr bukott le. A szonda nála is alkoholfogyasztást jelzett, így elvették a jogosítványát, és eljárást indítottak ellene.
Az út közepén parkolt le, és a kocsija mellett várakozott
Fél órával később a békési kapitányság rendőrei Békés és Tarhos között egy úton álló autóra lettek figyelmesek. A férfi éppen az út közepén parkolt le, és a kocsija mellett várakozott. A rendőrök – miután megszüntették a balesetveszélyes helyzetet – megszondáztatták a férfit, a mérés eredménye pedig pozitív lett. Egy ideig ő sem vezethet, és büntetőeljárás során kell felelnie a történtekért.
Ittas volt a lány, aki e-rollerrel közlekedett
Ugyancsak szombaton, 16 óra 15 perc körül Lőkösházán is jelzett a szonda egy személyautó vezetőjénél. A férfi ráadásul nem sokkal a vezetés megkezdése előtt fogyaszthatott szeszes italt, mert az ismételt mérések azt mutatták, hogy emelkedik, tehát felszálló ágban van az alkoholkoncentráció a szervezetében. A gyulai rendőrök vasárnap, hajnali két óra körül egy fiatalkorú lányt ellenőriztek Gyulán, a Béke sugárúton, aki elektromos rollerral közlekedett. Az alkoholszondát is megfújatták vele, ami azt mutatta, hogy ittasan közlekedett. Ittas járművezetés miatt ellene is büntetőeljárás indult.
A reakcióidő növekszik, a reflexek tompulnak
Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője elmondta, a rendőrség rendszeresen felhívja a figyelmet a szabálytalan közlekedés, így az ittas vezetés veszélyeire is.
– Aki ittas állapotban vezet, előfordulhat, hogy nem jól méri fel a körülötte lévő dolgok méretét, a közeledő járművek távolságát, sebességét, ráadásul a reakcióidő növekszik, a reflexek pedig tompulnak – ecsetelte Szombati Andrea. – A rendőrök minden nap végeznek közúti ellenőrzéseket és következetesen intézkednek a szabálytalankodókkal, így az ittas vezetőkkel szemben is.
Ne a szankcióktól való félelem vezesse a sofőröket
A sajtószóvivő kitért arra, a szankcióktól való félelem helyett sokkal fontosabb lenne, ha a közlekedőkben tudatosulna az, hogy valójában mekkora veszélynek teszik ki magukat, utasaikat és közlekedő társaikat azzal, ha nem tartják be a szabályokat és ittasan vezetnek. A felelőtlenségnek nagy ára, súlyos és visszafordíthatatlan következménye lehet, ezért a rendőrség kéri, hogy mindenki közlekedjen szabályosan!