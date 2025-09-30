Most már nincs menekvés: Békésben kapcsolták le a bűnismétlő sofőrt

– Eltiltás hatálya alatti járművezetés bűntette miatt a Szarvasi Járási Ügyészség vádirata alapján 1 év 6 hónap végrehajtandó börtönbüntetésre, 3 év közúti járművezetéstől eltiltásra és 2 év közügyektől eltiltás büntetésre ítélt jogerősen előkészítő ülésén a Szarvasi Járásbíróság egy 39 éves büntetett előéletű karcagi férfit. A bíróság jogerős ítéletében elrendelte továbbá a férfival szemben ugyanilyen bűncselekmény miatt korábban kiszabott felfüggesztett börtönbüntetés végrehajtását is – olvasható a Békés Vármegyei Főügyészség sajtóközleményében.

A sofőrt nem először kapták el: megszületett az ítélet. Fotó: Gettyimages

Ítéletet hoztak a bűnismétlő sofőrrel szemben

Mint írják, a visszaesőnek nem minősülő, bűnismétlő férfit korábban, a bűncselekmény elkövetését megelőzően a Karcagi Járásbíróság két alkalommal is elítélte eltiltás hatálya alatti járművezetés miatt. A bíróság 2023 novemberében 156 ezer forint pénzbüntetést és 1 év közúti járművezetéstől eltiltást szabott ki vele szemben, míg 2024 májusában 11 hónap időtartamú, 2 évi próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre és a közúti járművezetéstől eltiltás büntetésre ítélte. Ezek a büntetések azonban kellő visszatartó hatással nem bírtak, a férfi ugyanis 2024. szeptember 5-én, a késő esti órákban az általa vezetett személygépkocsival és két utasával együtt Dévaványán, a Kisújszállási utcán közlekedett Ecsegfalva irányából, amikor. 22 óra örül a rendőrök megállították és közúti ellenőrzés alá vonták, amelynek során megállapították, hogy úgy vett rész a közúti közlekedésben egy autó sofőrjeként, hogy két eltiltás hatálya alatt állt.

