Dermesztő látvány: holttestre bukkantak a lakatlan, romos házban – a rendőrség már nyomon van

Nadrág, pulóver, sál, mellény – ilyen ruhában találták meg azt az ismeretlen holttestet, mely szerepel a rendőrség friss körözési listáján. Megtalálási helyeként Kevermest jelölték meg, biológiai nemként ismeretlent tüntettek fel, ebből gyanítható, hogy már nagyon régen ott lehetett. Megkérdeztük a rendőrséget, mit lehet tudni az eset körülményeiről.

A rendőrség igazságügyi orvosszakértő bevonásával vizsgálja a történteket, zajlik az ismeretlen holttest azonosítása. Fotó: Illusztráció: MW-archívum

Ismeretlen holttest: sejtik, hogy ki lehet

Egy nő tett bejelentést a rendőrségre augusztus 4-én arról, hogy Kevermesen egy romos, lakatlan házban holttestet talált. Az esettel kapcsolatban bűncselekmény, idegenkezűség gyanúja nem merült fel. Az elhunyt ruházatában talált iratok alapján feltételezhető, hogy egy 2022 novembere óta eltűnés miatt körözött férfi lehet. Az azonosításához szükséges orvosszakértői vizsgálat jelenleg is folyamatban van – válaszolta levelünkre a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.

Több ilyen eset is történt Békésben

A fenti egyébként nem egyedi eset, idén márciusban például arról írtunk, hogy négy olyan elhunyt személy, ismeretlen holttest szerepel a körözési listán, akit Békés vármegyében találtak meg, s egyelőre nem sikerült azonosítani. Van, aki huszonnyolc éve „várakozik”.