Annyira szorult volt a helyzet, hogy be kellett vetni az iskolaőrt
Immár nem ér senkit meglepetésként, ha egy suliban nemcsak diákokkal és pedagógusokkal, hanem egyenruhásokkal is találkozik. A rendőrségen ismertették, hogy mi is az iskolaőr feladata, és hogy a most indult 2025/2026-os tanévben mely intézményekben teljesítenek szolgálatot. Az előző tanévben volt olyan helyzet, amikor intézkedniük kellett, kiderült, miért.
Az iskolákban vannak iskolaőrök és iskolarendőrök, a kettő nem ugyanaz – hangsúlyozták a rendőrségen. Korábban, amikor a rendőrség beszámolt a Békés vármegyei közgyűlés előtt a tevékenységéről, szintén kiemelték ezt. Akkor elhangzott: az iskolarendőr tényleg rendőr, és főleg bűn- és balesetmegelőzéssel kapcsolatban jár az iskolákba. A beszámoló alapján a 2024/2025-ös tanévben 84 iskolarendőr dolgozik Békés vármegyében, ők 97 általános és 16 középiskolával vannak kapcsolatban.
Ki is az iskolaőr, mi az iskolaőr feladata?
Bár az iskolaőr nem rendőr, a rendőrség állományába tartozó, speciálisan képzett rendvédelmi dolgozó. Az iskolaőr feladata, hogy az iskolákban biztonságos tanulási környezetet teremtsen, és segítséget nyújtson a pedagógusoknak a normasértő helyzetek kezelésében. A fő feladatai közé tartozik
- a rendfenntartás az iskolákban, azaz felléphet a diákok vagy külső látogatók részéről érkező erőszak, fenyegetés, agresszió ellen, illetve intézkedhet a jogellenesen birtokolt tárgyak, anyagok gyanúja esetén;
- a pedagógusok védelme, vagyis, ha a tanítót, tanárt szóbeli vagy fizikai támadás éri, akkor jogosult közbelépni;
- a diákok védelme, tehát bántalmazás, zaklatás vagy verekedés esetén intézkedhet, igyekszik békésen rendezni a konfliktusokat, de szükség esetén kényszerítő eszközöket is alkalmazhat;
- valamint a kapcsolattartás, azaz együttműködik az iskola vezetésével, a pedagógusokkal, a szülőkkel és a rendőrséggel.
Ha szükséges, akkor kényszerítő eszközt is alkalmazhat
Az iskolaőrök több eszközzel is élhetnek: például felszólíthatják a rendbontót a szabályok betartására, szükség esetén kényszerítő eszközöket szintén alkalmazhatnak, illetve rendőrt ugyancsak hívhatnak. Az iskolaőröknek az előző, 2024/2025-ös tanévben öt alkalommal kellett intézkedniük Békés vármegyében, ezek között szerepelt felszólítást, illetve valamilyen dolog elvétele egyaránt.
Rendkívüli értékelést kaptak a Békés vármegyei iskolaőrök
A Békés vármegyei iskolákban dolgozó iskolaőrök tevékenységéről általánosságban elmondható: feladataikat fegyelmezetten hajtották végre, valamint jó kapcsolatot alakítottak ki az intézmények vezetőivel, pedagógusaival – ismertették a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságon.
Az iskolaőrök feladatellátását minden évben hivatalosan is mérik. Egy 20 pontból álló kérdőív segítségével értékelték az intézmények a 2023/2024-es munkájukat. Ezek eredménye szerint a Békés vármegyében dolgozó iskolaőrök átlagosan 96,6 százalékos értékelést kaptak az intézmények vezetőitől. A 2024/2025-os tanév vonatkozásában az első féléves értékelés egy 19 pontos kérdőív segítségével zajlott, ekkor 97,81 százalékos eredmény született.
Országos versenyen bizonyítottak a Békés vármegyei iskolaőrök
A Békés vármegyei iskolaőrök nemrég Pécsett, egy országos versenyen ugyancsak bizonyították rátermettségüket. A csapatok tagjai tesztfeladatok megoldásán keresztül adtak számot elméleti ismereteikről, majd változatos sportversenyszámokban mérhették össze fizikai állóképességüket, illetve a szakmai jártasságukat iskolai szituációs gyakorlatok végrehajtásával bizonyíthatták. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság csapata második helyezést ért el a versenyen, a kettős tagja volt
- Jakab József, a BSZC Kemény Gábor Technikum iskolaőre,
- és Gyuga Zsolt, a GYSZC Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium iskolaőre.
Több mint harminc intézményben vigyáznak a rendre
Szeptember 1-jén több mint 30 Békés vármegyei iskolában 28 iskolaőr kezdte meg munkáját. Az iskolaőrök létszáma a közeljövőben 4 szakemberrel bővül, így a feltöltöttség 100 százalékos lesz – közölték a rendőrségen, ahol sorra vették, hogy mely intézményekben, tagintézményekben dolgoznak iskolaőrök:
- Békéscsabán a Békéscsabai Szakképzési Centrum intézményeiben, azaz a Zwackban, a Közgében, a Keményben, a Szent-Györgyiben, a Kós Károlyban, a Vízműben, a Trefortban, a Nemes Tihamérban;
- Békésen a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolában; a Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI-ben; a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégiumban;
- Dévaványán a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában; a GYSZC Dévaványai Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban;
- Gyulán a GYSZC Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban; a Pánczél Imre Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI-ben;
- Kétegyházán az AASZC Dr. Pálfi György Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban;
- Körösladányban a Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában;
- Mezőberényben a Mezőberényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában;
- Mezőhegyesen a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola és Kollégiumban;
- Mezőkovácsházán a Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban;
- Nagyszénáson a Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskolában;
- Orosházán a GYSZC Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban; az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában és két tagintézményében, a Czina Sándorban és a rákóczitelepiben;
- Sarkadon a Sarkadi Általános Iskolában; a GYSZC Ady Endre-Bay Zoltán Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban;
- Szarvason a GYSZC Székely Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban; a Fő téri Általános Iskolában;
- Szeghalmon a GYSZC Szigeti Endre Technikum és Szakképző Iskolában;
- Vésztőn a Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában.
