Annyira szorult volt a helyzet, hogy be kellett vetni az iskolaőrt

Az iskolákban vannak iskolaőrök és iskolarendőrök, a kettő nem ugyanaz – hangsúlyozták a rendőrségen. Korábban, amikor a rendőrség beszámolt a Békés vármegyei közgyűlés előtt a tevékenységéről, szintén kiemelték ezt. Akkor elhangzott: az iskolarendőr tényleg rendőr, és főleg bűn- és balesetmegelőzéssel kapcsolatban jár az iskolákba. A beszámoló alapján a 2024/2025-ös tanévben 84 iskolarendőr dolgozik Békés vármegyében, ők 97 általános és 16 középiskolával vannak kapcsolatban.

Békés vármegye több mint 30 iskolájában dolgoznak iskolaőrök a most indult tanévben. Korábban volt, hogy intézkedniük is kellett, annyira szorult volt a helyzet. Fotó: MW

Ki is az iskolaőr, mi az iskolaőr feladata?

Bár az iskolaőr nem rendőr, a rendőrség állományába tartozó, speciálisan képzett rendvédelmi dolgozó. Az iskolaőr feladata, hogy az iskolákban biztonságos tanulási környezetet teremtsen, és segítséget nyújtson a pedagógusoknak a normasértő helyzetek kezelésében. A fő feladatai közé tartozik

a rendfenntartás az iskolákban, azaz felléphet a diákok vagy külső látogatók részéről érkező erőszak, fenyegetés, agresszió ellen, illetve intézkedhet a jogellenesen birtokolt tárgyak, anyagok gyanúja esetén;

a pedagógusok védelme, vagyis, ha a tanítót, tanárt szóbeli vagy fizikai támadás éri, akkor jogosult közbelépni;

a diákok védelme, tehát bántalmazás, zaklatás vagy verekedés esetén intézkedhet, igyekszik békésen rendezni a konfliktusokat, de szükség esetén kényszerítő eszközöket is alkalmazhat;

valamint a kapcsolattartás, azaz együttműködik az iskola vezetésével, a pedagógusokkal, a szülőkkel és a rendőrséggel.

Ha szükséges, akkor kényszerítő eszközt is alkalmazhat

Az iskolaőrök több eszközzel is élhetnek: például felszólíthatják a rendbontót a szabályok betartására, szükség esetén kényszerítő eszközöket szintén alkalmazhatnak, illetve rendőrt ugyancsak hívhatnak. Az iskolaőröknek az előző, 2024/2025-ös tanévben öt alkalommal kellett intézkedniük Békés vármegyében, ezek között szerepelt felszólítást, illetve valamilyen dolog elvétele egyaránt.

Rendkívüli értékelést kaptak a Békés vármegyei iskolaőrök

A Békés vármegyei iskolákban dolgozó iskolaőrök tevékenységéről általánosságban elmondható: feladataikat fegyelmezetten hajtották végre, valamint jó kapcsolatot alakítottak ki az intézmények vezetőivel, pedagógusaival – ismertették a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságon.