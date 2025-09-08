szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

18°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tanévkezdés

2 órája

Annyira szorult volt a helyzet, hogy be kellett vetni az iskolaőrt

Címkék#Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság#rendőrség#iskolaőr#intézmény

Immár nem ér senkit meglepetésként, ha egy suliban nemcsak diákokkal és pedagógusokkal, hanem egyenruhásokkal is találkozik. A rendőrségen ismertették, hogy mi is az iskolaőr feladata, és hogy a most indult 2025/2026-os tanévben mely intézményekben teljesítenek szolgálatot. Az előző tanévben volt olyan helyzet, amikor intézkedniük kellett, kiderült, miért.

Licska Balázs

Az iskolákban vannak iskolaőrök és iskolarendőrök, a kettő nem ugyanaz – hangsúlyozták a rendőrségen. Korábban, amikor a rendőrség beszámolt a Békés vármegyei közgyűlés előtt a tevékenységéről, szintén kiemelték ezt. Akkor elhangzott: az iskolarendőr tényleg rendőr, és főleg bűn- és balesetmegelőzéssel kapcsolatban jár az iskolákba. A beszámoló alapján a 2024/2025-ös tanévben 84 iskolarendőr dolgozik Békés vármegyében, ők 97 általános és 16 középiskolával vannak kapcsolatban. 

Békés vármegye több mint 30 iskolájában dolgoznak iskolaőrök a most indult tanévben. Korábban volt, hogy intézkedniük is kellett, annyira szorult volt a helyzet. Fotó: MW

Ki is az iskolaőr, mi az iskolaőr feladata?

Bár az iskolaőr nem rendőr, a rendőrség állományába tartozó, speciálisan képzett rendvédelmi dolgozó. Az iskolaőr feladata, hogy az iskolákban biztonságos tanulási környezetet teremtsen, és segítséget nyújtson a pedagógusoknak a normasértő helyzetek kezelésében. A fő feladatai közé tartozik

  • a rendfenntartás az iskolákban, azaz felléphet a diákok vagy külső látogatók részéről érkező erőszak, fenyegetés, agresszió ellen, illetve intézkedhet a jogellenesen birtokolt tárgyak, anyagok gyanúja esetén;
  • a pedagógusok védelme, vagyis, ha a tanítót, tanárt szóbeli vagy fizikai támadás éri, akkor jogosult közbelépni;
  • a diákok védelme, tehát bántalmazás, zaklatás vagy verekedés esetén intézkedhet, igyekszik békésen rendezni a konfliktusokat, de szükség esetén kényszerítő eszközöket is alkalmazhat;
  • valamint a kapcsolattartás, azaz együttműködik az iskola vezetésével, a pedagógusokkal, a szülőkkel és a rendőrséggel.

Ha szükséges, akkor kényszerítő eszközt is alkalmazhat

Az iskolaőrök több eszközzel is élhetnek: például felszólíthatják a rendbontót a szabályok betartására, szükség esetén kényszerítő eszközöket szintén alkalmazhatnak, illetve rendőrt ugyancsak hívhatnak. Az iskolaőröknek az előző, 2024/2025-ös tanévben öt alkalommal kellett intézkedniük Békés vármegyében, ezek között szerepelt felszólítást, illetve valamilyen dolog elvétele egyaránt.

Rendkívüli értékelést kaptak a Békés vármegyei iskolaőrök

A Békés vármegyei iskolákban dolgozó iskolaőrök tevékenységéről általánosságban elmondható: feladataikat fegyelmezetten hajtották végre, valamint jó kapcsolatot alakítottak ki az intézmények vezetőivel, pedagógusaival – ismertették a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságon

Az iskolaőrök feladatellátását minden évben hivatalosan is mérik. Egy 20 pontból álló kérdőív segítségével értékelték az intézmények a 2023/2024-es munkájukat. Ezek eredménye szerint a Békés vármegyében dolgozó iskolaőrök átlagosan 96,6 százalékos értékelést kaptak az intézmények vezetőitől. A 2024/2025-os tanév vonatkozásában az első féléves értékelés egy 19 pontos kérdőív segítségével zajlott, ekkor 97,81 százalékos eredmény született. 

Országos versenyen bizonyítottak a Békés vármegyei iskolaőrök

A Békés vármegyei iskolaőrök nemrég Pécsett, egy országos versenyen ugyancsak bizonyították rátermettségüket. A csapatok tagjai tesztfeladatok megoldásán keresztül adtak számot elméleti ismereteikről, majd változatos sportversenyszámokban mérhették össze fizikai állóképességüket, illetve a szakmai jártasságukat iskolai szituációs gyakorlatok végrehajtásával bizonyíthatták. A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság csapata második helyezést ért el a versenyen, a kettős tagja volt 

  • Jakab József, a BSZC Kemény Gábor Technikum iskolaőre,
  • és Gyuga Zsolt, a GYSZC Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium iskolaőre.

Több mint harminc intézményben vigyáznak a rendre

Szeptember 1-jén több mint 30 Békés vármegyei iskolában 28 iskolaőr kezdte meg munkáját. Az iskolaőrök létszáma a közeljövőben 4 szakemberrel bővül, így a feltöltöttség 100 százalékos lesz – közölték a rendőrségen, ahol sorra vették, hogy mely intézményekben, tagintézményekben dolgoznak iskolaőrök:

  • Békéscsabán a Békéscsabai Szakképzési Centrum intézményeiben, azaz a Zwackban, a Közgében, a Keményben, a Szent-Györgyiben, a Kós Károlyban, a Vízműben, a Trefortban, a Nemes Tihamérban;
  • Békésen a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskolában; a Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI-ben; a Szegedi Kis István Református Gimnázium, Technikum, Általános Iskola, Óvoda és Kollégiumban;
  • Dévaványán a Ványai Ambrus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában; a GYSZC Dévaványai Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban; 
  • Gyulán a GYSZC Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban; a Pánczél Imre Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI-ben;
  • Kétegyházán az AASZC Dr. Pálfi György Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban;
  • Körösladányban a Tüköry Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában;
  • Mezőberényben a Mezőberényi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában; 
  • Mezőhegyesen a Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola és Kollégiumban;
  • Mezőkovácsházán a Mezőkovácsházi Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban;
  • ​Nagyszénáson a Nagyszénási Czabán Samu Általános Iskolában;
  • Orosházán a GYSZC Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban; az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában és két tagintézményében, a Czina Sándorban és a rákóczitelepiben; 
  • Sarkadon a Sarkadi Általános Iskolában; a GYSZC Ady Endre-Bay Zoltán Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiumban;
  • Szarvason a GYSZC Székely Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban; a Fő téri Általános Iskolában;
  • Szeghalmon a GYSZC Szigeti Endre Technikum és Szakképző Iskolában;
  • Vésztőn a Szabó Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu