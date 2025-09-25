Rendőri intézkedés
2 órája
Illatszer helyett bilincs – parfümlopáson kaptak egy fiatalt
Parfümöket próbált meg lopni egy fiatal lány Békéscsabán.
Parfümöket próbált meg lopni az egyik békéscsabai üzletből egy fiatal lány szerdán 16 óra 30 perc körül.
A bolt dolgozói azonban észrevették, hogy mire készült, ezért visszatartották őt és hívták a rendőrséget. A békéscsabai rendőrök előállították, majd őrizetbe vették a fiatalt és tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt három napon belül bíróság elé állíthatják.
