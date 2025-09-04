szeptember 4., csütörtök

Mielőtt elindulsz: ezt nem árt tudni a mai időjárásról

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk csütörtökön Békés vármegyében.

Fátyol-és gomolyfelhők zavarják a sok napsütést. 

Girl,Is,Suffering,From,Heat,,Woman,With,Heatstroke.,Having,Sunstroke
Nagyon meleg napra számíthatunk! Fotó: Shutterstock

Estefelé néhol nem kizárt kisebb zápor, vagy zivatar. 30 fok körüli kánikula valószínű – írja a koponyeg.hu oldala. 

Békéscsabán 19 fokkal indul a reggel, délutánra már 33 fokot is mérhetünk. 

A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. 

 

 

