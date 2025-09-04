Időjárás
41 perce
Mielőtt elindulsz: ezt nem árt tudni a mai időjárásról
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk csütörtökön Békés vármegyében.
Fátyol-és gomolyfelhők zavarják a sok napsütést.
Estefelé néhol nem kizárt kisebb zápor, vagy zivatar. 30 fok körüli kánikula valószínű – írja a koponyeg.hu oldala.
Békéscsabán 19 fokkal indul a reggel, délutánra már 33 fokot is mérhetünk.
A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.
