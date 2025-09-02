szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

31°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rongálás

1 órája

Lement az óriási buli, a huligánok csak később jöttek meg

Címkék#kár#sarkadi#rendőrségi#huligán#kamera#felvétel#polgármester

Lement Békés vármegye egyik legnagyobb, óriási tömeget vonzó augusztus 20-ai rendezvénye, minden problémától mentesen. Rá pár napra viszont huligánok törtek-zúztak a városban. Rongálás miatt nyomoz a rendőrség.

Licska Balázs

Mindenféle probléma, huligánok rongálása nélkül le lehetett bonyolítani egy több ezer érdeklődőt vonzó augusztus 20-ai rendezvényt. Annyian voltak, hogy egy tűt sem lehetett leejteni – mondta dr. Mokán István polgármester a minap, a sarkadi képviselő-testület ülésén. Nemcsak Sarkadról érkeztek vendégek, hanem a környékbeli településekről is a programokra, amelyeken fellépett többek között a La Bouche és a Parno Graszt is.

Huligánok rongáltak Sarkadon,
Rongálás miatt nyomoz a rendőrség, hét, egy évvel ezelőtt fát törtek ketté a huligánok. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Törtek-zúztak a belvárosban, egy éve ültetett fákkal verekedtek a huligánok

Rá pár napra, augusztus 23-áról, szombatról 24-ére, vasárnapra viszont törtek-zúztak a városban. Két fiatal vonult végig a Kossuth utcában, és odavert annak, ami nem tanúsított ellenállást – mesélte a városvezető. A fiatalok fákat törtek derékba, de mást kárt is okoztak. Mindez akkor derült ki, amikor a szakemberek elindultak, hogy megöntözzék a fákat. 

Két sarkadi fiatalt rögzítettek a térfigyelő kamerák

Elmondta, hogy a térfigyelő kamerák felvételei alapján lett meg a két fiatal, akikkel szemben rendőrségi eljárás van folyamatban, és bízik benne, hogy az eredményre vezet. Úgy véli, a szülőkkel is érdemes lenne elbeszélgetni, hiszen közfoglalkoztatottak, illetve más módon is élvezik a közösség támogatását, elvárás lenne tehát, hogy megtérítsék a több 100 ezer forintos kárt.

Nem ez volt az első eset, a karácsony és a húsvét sem szent

Nem ez volt az első eset, hogy a magukat vagánynak és erősnek érzők kárt okoztak; vagy, hogy elvitték azt, ami megtetszett nekik – emlékeztetett dr. Mokán István polgármester. Volt, hogy a városházánál adventi időszakban kitett hangosítást tépték le; hogy elvitték a húsvéti dekorációt; hogy leverték Búza Barna mellszobrának fejét; hogy tönkretették a növénytartó edényeket.

Rongálás miatt nyomoz a rendőrség

A bejelentés szerint augusztus 23-án éjszaka Sarkadon, a Kossuth utcán hét — 2024 őszén ültetett – gömbkőrist törtek ki – ismertették a rendőrségen. A jelenlegi információk szerint egy 16 éves és egy 17 éves sarkadi fiú követte el a bűncselekményt. A Sarkadi Rendőrkapitányságon rongálás miatt rendeltek el nyomozást. A két tizenéves fiatalt a későbbiekben, védőik jelenlétében hallgatják ki.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu