Lement az óriási buli, a huligánok csak később jöttek meg

Mindenféle probléma, huligánok rongálása nélkül le lehetett bonyolítani egy több ezer érdeklődőt vonzó augusztus 20-ai rendezvényt. Annyian voltak, hogy egy tűt sem lehetett leejteni – mondta dr. Mokán István polgármester a minap, a sarkadi képviselő-testület ülésén. Nemcsak Sarkadról érkeztek vendégek, hanem a környékbeli településekről is a programokra, amelyeken fellépett többek között a La Bouche és a Parno Graszt is.

Rongálás miatt nyomoz a rendőrség, hét, egy évvel ezelőtt fát törtek ketté a huligánok. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Törtek-zúztak a belvárosban, egy éve ültetett fákkal verekedtek a huligánok

Rá pár napra, augusztus 23-áról, szombatról 24-ére, vasárnapra viszont törtek-zúztak a városban. Két fiatal vonult végig a Kossuth utcában, és odavert annak, ami nem tanúsított ellenállást – mesélte a városvezető. A fiatalok fákat törtek derékba, de mást kárt is okoztak. Mindez akkor derült ki, amikor a szakemberek elindultak, hogy megöntözzék a fákat.

Két sarkadi fiatalt rögzítettek a térfigyelő kamerák

Elmondta, hogy a térfigyelő kamerák felvételei alapján lett meg a két fiatal, akikkel szemben rendőrségi eljárás van folyamatban, és bízik benne, hogy az eredményre vezet. Úgy véli, a szülőkkel is érdemes lenne elbeszélgetni, hiszen közfoglalkoztatottak, illetve más módon is élvezik a közösség támogatását, elvárás lenne tehát, hogy megtérítsék a több 100 ezer forintos kárt.

Nem ez volt az első eset, a karácsony és a húsvét sem szent

Nem ez volt az első eset, hogy a magukat vagánynak és erősnek érzők kárt okoztak; vagy, hogy elvitték azt, ami megtetszett nekik – emlékeztetett dr. Mokán István polgármester. Volt, hogy a városházánál adventi időszakban kitett hangosítást tépték le; hogy elvitték a húsvéti dekorációt; hogy leverték Búza Barna mellszobrának fejét; hogy tönkretették a növénytartó edényeket.

Rongálás miatt nyomoz a rendőrség

A bejelentés szerint augusztus 23-án éjszaka Sarkadon, a Kossuth utcán hét — 2024 őszén ültetett – gömbkőrist törtek ki – ismertették a rendőrségen. A jelenlegi információk szerint egy 16 éves és egy 17 éves sarkadi fiú követte el a bűncselekményt. A Sarkadi Rendőrkapitányságon rongálás miatt rendeltek el nyomozást. A két tizenéves fiatalt a későbbiekben, védőik jelenlétében hallgatják ki.