Katasztrófavédelem
13 perce
Hatalmas tűz pusztít Békésben, plusz egységeket riasztottak
Sűrű füst gomolyog Dévaványa és Ecsegfalva között. A természet közepén pusztító erő bontakozik ki – a tűzoltók versenyt futnak az idővel.
Tűzoltók dolgoznak a lángoló épület oltásán Dévaványa közelében – a természetvédelmi területet is fenyegette a tűz.
Fotó: Illusztráció: Shutterstock
Tűz keletkezett egy természetvédelmi létesítmény egyik épületében, Dévaványa és Ecsegfalva között, a 4205-ös út közelében. Nagy felületen ég az ingatlan teteje. A szeghalmi, a mezőtúri, a szarvasi és a mezőtúri hivatásos, valamint a gyomaendrődi önkormányzati tűzoltók oltják a lángokat. A helyszínre tart több másik egység is.
Ezt ne hagyja ki!Hősi halottak
2 órája
Hadisírokat tártak fel a békéscsabai temetőben – galériával, videóval
Ezt ne hagyja ki!Barátságos jövevények
2 órája
Ellepték a védett állatok Békést, egy kész vagyont ér, amit olvasóink dokumentáltak – galériával, videóval
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre