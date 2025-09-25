szeptember 25., csütörtök

Katasztrófavédelem

1 órája

Hatalmas tűz pusztít Békésben, plusz egységeket riasztottak – frissítve

Sűrű füst gomolyog Dévaványa és Ecsegfalva között. A természet közepén pusztító erő bontakozik ki – a tűzoltók versenyt futnak az idővel.

Tűz keletkezett egy természetvédelmi létesítmény egyik épületében, Dévaványa és Ecsegfalva között, a 4205-ös út közelében. Nagy felületen ég az ingatlan teteje. A szeghalmi, a mezőtúri, a szarvasi és a mezőtúri hivatásos, valamint a gyomaendrődi önkormányzati tűzoltók oltják a lángokat. A helyszínre tart több másik egység is.

Frissítés – Eloltották a lángokat

A mintegy hatszáz négyzetméteres ingatlan tetőszerkezete, valamint a tetőgerince égett, és tetőtéri helyiségeket is érintett a tűz. A szeghalmi, a mezőberényi, a szarvasi és a mezőtúri hivatásos, valamint a gyomaendrődi önkormányzati tűzoltók egy békéscsabai létraszer és egy szarvasi vízszállító közreműködésével, a Békés vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, kilenc vízsugárral fékezték meg a lángokat. A rajok átvizsgálták az épületet, és senkit sem találtak benne.

 

