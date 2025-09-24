szeptember 24., szerda

Tragédia

1 órája

6 éves gyermek halt meg a fürdőkádban, tíz percig volt egyedül

Címkék#tragédia#haláleset#fiú#kád

Szörnyű tragédiáról érkezett hír. Holtan találtak egy hatéves gyermeket a fürdőkádban kedden.

Papp Gábor

A hatóságokat a kisfiú anyja értesítette, aki már csak a gyermek halálát tudták megállapítani.

A kisfiú a fürdőkádban halt meg. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Mint Borsonline megírta, holtan találtak kedden egy hatéves gyermeket a fürdőkádban egy temesvári lakásban. A halálesetről a rendőrséget a kisfiú anyja értesítette a segélyhívón. Azt állította, hogy gyermeke megfulladt a kád vízben. Az anya azt mondta, pár percre felügyelet nélkül hagyta a kisfiút a kádban.

A helyszínre kiérkezett mentőegységek már nem tudták megmenteni a gyermek életét. A hatóságok nyomozást indítottak a körülmények feltárására.

A News.ro beszámolója szerint a kádban egy hajszárítót is találtak a gyermek mellett. Az anya azt mondta a rendőröknek, hogy nagyjából tíz percig hagyta felügyelet nélkül a fiút, amikor visszament a fürdőszobába, már halott volt - írja a Maszol.

 

 

