6 éves gyermek halt meg a fürdőkádban, tíz percig volt egyedül

A kisfiú a fürdőkádban halt meg. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Mint Borsonline megírta, holtan találtak kedden egy hatéves gyermeket a fürdőkádban egy temesvári lakásban. A halálesetről a rendőrséget a kisfiú anyja értesítette a segélyhívón. Azt állította, hogy gyermeke megfulladt a kád vízben. Az anya azt mondta, pár percre felügyelet nélkül hagyta a kisfiút a kádban.

A helyszínre kiérkezett mentőegységek már nem tudták megmenteni a gyermek életét. A hatóságok nyomozást indítottak a körülmények feltárására.

A News.ro beszámolója szerint a kádban egy hajszárítót is találtak a gyermek mellett. Az anya azt mondta a rendőröknek, hogy nagyjából tíz percig hagyta felügyelet nélkül a fiút, amikor visszament a fürdőszobába, már halott volt - írja a Maszol.