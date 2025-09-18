szeptember 18., csütörtök

Szabálysértés

1 órája

Három férfit vettek őrizetbe Békés vármegyében

Három férfit állítottak meg a rendőrök Békéscsaba és Szarvas környékén. Amit az igazoltatások során feltártak, az túlmutat egy egyszerű közúti ellenőrzésen: egyikük sem rendelkezett vezetői engedéllyel, egyikük pedig olyan hibát követhetett el újra, amiért már korábban is felelnie kellett.

Beol.hu
Három férfit vettek őrizetbe Békés vármegyében

Fotó: PeopleImages

Három engedély nélküli járművezetőt vettek őrizetbe Békés vármegyében szerdán, amiért jogosítvány nélkül vezettek különböző járműveket.

Két eset szinte egyszerre történt reggel Békéscsabán: az egyik férfit a Baross utcán, míg a másikat a Zrínyi utcán vonták intézkedés alá a rendőrök. Az első autót vezetett, míg a másik egy segédmotoros kerékpárral közlekedett. A hatósági ellenőrzés során mindkettőjükről kiderült, hogy soha nem rendelkeztek vezetői engedéllyel.

A harmadik férfit nem sokkal dél előtt Szarvas külterületén állították meg. Ő is segédmotor-kerékpárral volt úton, és kiderült, hogy korábban már elvették a jogosítványát ittas vezetés miatt. A mostani ellenőrzés során felmerült a gyanú, hogy ismét alkoholt fogyasztott, mielőtt útnak indult volna, ezért vele szemben nemcsak szabálysértési, hanem büntetőeljárás is indult.

 

 

