Három férfit vettek őrizetbe Békés vármegyében

Három engedély nélküli járművezetőt vettek őrizetbe Békés vármegyében szerdán, amiért jogosítvány nélkül vezettek különböző járműveket.

Két eset szinte egyszerre történt reggel Békéscsabán: az egyik férfit a Baross utcán, míg a másikat a Zrínyi utcán vonták intézkedés alá a rendőrök. Az első autót vezetett, míg a másik egy segédmotoros kerékpárral közlekedett. A hatósági ellenőrzés során mindkettőjükről kiderült, hogy soha nem rendelkeztek vezetői engedéllyel.

A harmadik férfit nem sokkal dél előtt Szarvas külterületén állították meg. Ő is segédmotor-kerékpárral volt úton, és kiderült, hogy korábban már elvették a jogosítványát ittas vezetés miatt. A mostani ellenőrzés során felmerült a gyanú, hogy ismét alkoholt fogyasztott, mielőtt útnak indult volna, ezért vele szemben nemcsak szabálysértési, hanem büntetőeljárás is indult.