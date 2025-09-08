Karambol
1 órája
Hármas baleset: képeken és videón az egykor szebb napokat látott autók
Megérkeztek a képek és a videók a hétfőn reggel Békés határában történt hármas karambolról.
Utoléréses baleset történt hétfőn reggel Békés határában: három autó csattant össze, a képek és a videó alapján az ütközés ereje nem volt gyenge. Egy Békéscsaba felé haladó személyautó nekiütközött az előtte haladó személyautónak, és azt nekitolta az előtte lévő szintén személygépkocsinak. A történtek során senki sem sérült meg. A mentési munkálatokat a helyi önkormányzati tűzoltók végezték.
Baleset Békés határábanFotók: Békési Önkormányzati Tűzoltóság / Bencsik Ádám
Ezt ne hagyja ki!Kerékpársport
Tegnap, 10:20
Békéscsabán osztották ki az ob-érmeket - galériával, videóval
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre