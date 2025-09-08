szeptember 8., hétfő

Karambol

17 perce

Hármas baleset: képeken és videón az egykor szebb napokat látott autók

Címkék#beol videó#karambol#baleset#személyautó

Megérkeztek a képek és a videók a hétfőn reggel Békés határában történt hármas karambolról.

Beol.hu

Utoléréses baleset történt hétfőn reggel Békés határában: három autó csattant össze, a képek és a videó alapján az ütközés ereje nem volt gyenge. Egy Békéscsaba felé haladó személyautó nekiütközött az előtte haladó személyautónak, és azt nekitolta az előtte lévő szintén személygépkocsinak. A történtek során senki sem sérült meg. A mentési munkálatokat a helyi önkormányzati tűzoltók végezték.

Baleset Békés határában

Fotók: Békési Önkormányzati Tűzoltóság / Bencsik Ádám

 

 

