Hármas baleset: képeken és videón az egykor szebb napokat látott autók

Utoléréses baleset történt hétfőn reggel Békés határában: három autó csattant össze, a képek és a videó alapján az ütközés ereje nem volt gyenge. Egy Békéscsaba felé haladó személyautó nekiütközött az előtte haladó személyautónak, és azt nekitolta az előtte lévő szintén személygépkocsinak. A történtek során senki sem sérült meg. A mentési munkálatokat a helyi önkormányzati tűzoltók végezték.