Gyilkosság

1 órája

Brutális kegyetlenséggel, ötvenegy késszúrással ölte meg a nőt, akibe beleszeretett

Kedden elkezdődik az utóbbi évek egyik legbrutálisabb Békés vármegyei gyilkosságának tárgyalása a Gyulai Törvényszéken. A férfi halálra késelt egy fiatal nőt, 51 alkalommal szúrta meg áldozatát egy 22 centiméter pengehosszúságú késsel. A tragédia és az emberölés kegyetlensége megdöbbentette a közvéleményt, a férfi kedden bíróság elé áll.

Papp Gábor

A férfi évek óta egyedül élt áramszolgáltatás nélküli házában, a szabadidejében pedig gyakran tartózkodott egy helyi italboltban, ahol 2022-től részmunkaidőben felszolgálóként dolgozott a fiatal nő, akit később halálra késelt.

Képünkön a helyszínelés pillnatai: a férfi brutálisan halálra késelte fiatal áldozatát, kedden bíróság elé áll.  Fotó: MW-archív

Halálra késelte a nőt, akikbe beleszeretett

A férfi beleszeretett a nőbe, de nem mert udvarolni neki az anyagi helyzete és a nagy korkülönbség miatt, ennek ellenére gyakran fantáziált róla, ám a vendégkiszolgáláson túlmenően nem kerültek kapcsolatba egymással. A férfit egy idő után zavarni kezdte, hogy miközben az ő élete perspektíva nélküli, addig a sértett a meglátása szerint – fiatal kora ellenére – jó egzisztenciával rendelkezik, boldog, az élete könnyű, ezért irigy volt rá. A halálos késelés előtt nem sokkal azt is megtudta, hogy a 25 éves nő párkapcsolatot létesített az italbolt egyik vendégével.

22 centis kést használt

Ezért a férfi a tragédiát megelőzően egy héttel elhatározta, hogy megöli a sértettet, majd végez magával is. Ekkor kikészítette a terve végrehajtásához a22 centi pengehosszúságú kést az otthonában a konyhaasztalra, és minden reggel, amikor felkelt, ránézett, hogy tudatosítsa magában, mire készül.

Ötvenegy alkalommal szúrt

Tavaly június 7-én reggel a táskájába tette a kést, majd az italboltba ment. Megvárta, amíg a többi vendég távozik, és egyedül marad a nővel az italboltban. 11 óra előtt nem sokkal, amikor a nő a pult mögötti raktárban pakolt, a férfi bement a pult mögé, és közvetlenül a raktárba vezető nyílás előtt várta úgy, hogy a táskájából kivett kést a kezében tartotta. Amikor a sértett lépett volna ki a raktárból, a férfi több alkalommal megszúrta a késsel testszerte és a késsel történt bántalmazást hosszú percekig folytatta. Összesen 51-szer szúrta meg az áldozatát, majd több alkalommal magát is hasba szúrta. A kiérkező mentők az ő életét megmentették, de a nő a helyszínen meghalt.

Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt felel

A mezőberényi gyilkosság megrázta a közvéleményt. Előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat a Békés Vármegyei Főügyészség a 48 éves büntetlen előéletű mezőberényi férfi ellen. Kedden először áll a bíróság elé.

 

 

