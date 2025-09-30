1 órája
Hátborzongató vallomást tett a bestiális gyilkosság elkövetője, felkavaró részletek derültek ki – galériával
Elképesztő brutalitás – ezekkel a szavakkal jellemezte saját tettét a bíróságon az a férfi, aki döbbenetes kegyetlenséggel, 51 késszúrással ölt meg egy fiatal nőtt egy helyi italboltban. A halálos késeléssel kapcsolatos ügy tárgyalása kedden reggel kezdődött meg a Gyulai Törvényszéken. Nehezen feldolgozható, felkavaró részletek hangoztak el az emberöléssel kapcsolatban.
A halálos késeléssel kapcsolatos tárgyalást dr. Futó Ildikó bíró vezette a Gyulai Törvényszéken, míg a vádat az ügyészség részéről dr. Kruzsic Tibor képviselte.
Halálos késelés: döbbenetes részletek kerültek elő
Az ügyész a vádirat ismertetés során elmondta, a vádlott 2021 óta egyedül élt áramszolgáltatás nélküli házában Mezőberényben, és szabadidejében gyakran tartózkodott abban a helyi italboltban, ahol a fiatal nő, a későbbi áldozat 2022 óta felszolgálóként dolgozott. A most 48 éves férfi beleszeretett a nőbe. Rendszeresen megnézte a felszolgálók munkabeosztását a pulton található naptárban, és igyekezett akkor menni a kocsmába, amikor a későbbi sértett éppen dolgozott.
Sokat fantáziált a fiatal nőről
A férfi azonban anyagi helyzete és a nagy korkülönbség miatt nem mert neki udvarolni. A nő ekkor 25 éves volt. Ennek ellenére gyakran fantáziált róla, ilyenkor azt képzelte el, hogy egy párt alkotnak, és szexuális álmai is voltak, amiben a fiatal nő szerepelt. Azonban a vendégkiszolgáláson túlmenően nem kerültek kapcsolatba egymással, az áldozat nem is tudott a vonzalmáról.
Halálos késelés: tárgyalás a Gyulai Törvényszéken
Nem csak szerelmes volt, de irigykedett is rá
A vádlottat egy idő után zavarni kezdte, hogy miközben az ő élete perspektíva nélküli, addig szerinte a nő fiatalkora ellenére jó egzisztenciával rendelkezik, és azért dolgozik több munkahelyen, mert még több pénzt szeretne szerezni, továbbá állandóan körbeveszik a férfiak. A vádlott úgy ítélte meg, hogy a nő boldog, az élete könnyű, ezért irigy is volt rá.
Rájött, hogy nem lehet köztük semmi, elszabadult a pokol
A bűncselekmény előtt nem sokkal a férfi azt is megtudta, hogy a sértett Rómában járt, tandemugráson vett részt Szegeden, felújítani készült az édesanyja házát, valamint párkapcsolatba került az italbolt egyik vendégével. A férfi pénzéhesnek tartotta a nőt, és úgy érezte, hogy lenézi őt, emellett elkeserítette, hogy miközben vele nem létesített párkapcsolatot, egy másik, vagyontalannak tűnő vendégnek ez annak ellenére is sikerült, hogy legalább 10 évvel idősebb a nőnél.
Remegett, izzadt, keresztet rajzolt a lány neve mellé
A vádlottban ekkor tudatosult, hogy soha nem is lehet párkapcsolata a pultos lánnyal. Ettől kezdve, ha a nőre gondolt, folyamatosan remegett, izzadt és homályosan látott. 2024 június 7-e előtt nagyjából egy héttel elhatározta, úgy lesz úrrá a rossz érzésein, hogy megöli a sértettet, majd végez magával is. A férfi egészen elképesztő módon azt is célul tűzte ki, hogy intim érintkezésbe kerül a sértettel, miközben kioltja az életét. Ismerte a sértett munkabeosztását, így tudta, hogy a nő azon a végzetes napon az italboltban dolgozik. A gyilkosságot megelőzően már körülbelül egy héttel
- kikészített egy 22 centiméteres kést a konyhája asztalára,
- valamint otthonában felírta egy füzetbe a nő nevét, mellé, hogy 1999-2024-es dátumokat és egy keresztjelet is rajzolt a számok mellé.
- A vádlott minden reggel, amikor felkelt, ránézett a késre, hogy tudatosítsa magában, mire készül.
Felkavaró részletek
Szörnyű tettét megelőző éjszaka nem tudott aludni az izgalomtól. Június 7-én reggel az oldaltáskájába rakta a korábban a konyhaasztalra kikészített kést, majd annak ellenére, hogy nem vett ki szabadságot, az italboltba ment. Megvárta míg a többi vendég távozik. Így 10 óra 38 perc körül egyedül maradt a nővel a kocsmában. Amíg a felszolgáló a pult mögötti raktárban pakolt, a vádlott idegesen járkált a pult és a terasz között, figyelte, hogy érkezik-e valaki, illetve nézte, hogy a nő mikor jön ki a helyiségből. A vádlott 10 óra 54-kor bement a pult mögé, és közvetlenül a raktárba vezető nyílás előtt várta sértettet úgy, hogy az oldaltáskájából kivett kést a jobb kezében tartotta.
A nő 10 óra 56 perckor lépett volna ki a raktárból, ám ekkor a vádlott több alkalommal megszúrta a késsel testszerte. Ezután dulakodni kezdtek. A nő védekezni és menekülni próbált, miközben a férfi folyamatosan a hajánál fogva húzta maga felé. A vádlott több alkalommal megszúrta az áldozatot a teste több részén a hátán, a hasán, a mellkasán, deréktájon, és megpróbálta felhajtani a nő nyári ruháját, illetve megfogni az arcát, de a nő ezt folyamatosan megakadályozta. Amikor a sértett már nem tudott védekezni, a férfi intim módon hozzáért az áldozathoz teste több részén, és utána még a kezét is megszagolta. Közben a férfi többször hason szúrta saját magát, majd a padlóra rogyott. A fiatal nőnek 51 késszúrástól 53 szúrt, metszett sérülése keletkezett, közülük tizennégy volt életveszélyes sérülés, hat késszúrás pedig önmagában is halált okozhatott volna.
Rögeszmésen készült a gyilkosságra
A férfi dr. Futó Ildikó kérdéseire válaszolva tett vallomást, ami a legtöbb ponton egyezett a vádiratban foglaltakkal. Kiderült, hogy a férfi a lány megszállottja volt, szinte rögeszméjévé vált a fiatal nő. Kiderült, hogy sosem közeledett a nő felé, vonzalma alapvetően plátói szinten mozgott, bár, ahogy a vádirat ismertetésekor is elhangzott, egyszer-egyszer szexuálisan is fantáziált róla. A beteges szerelem ugyanakkor irigységgel is párosult, hiszen a férfi könnyűnek látta a lány életét, bár a nő 2-3 helyen is dolgozott, tehát sokat tett egzisztenciális biztonságáért. Akkor tudatosult benne, hogy nem lehet köztük semmi, amikor megtudta, hogy a nő összejött az egyik vendéggel.
Amikor a bírónő felvetette, hogy miért írta fel, illetve rajzolta a nő nevét, az 1999-2024 dátumot (az 1999 nő születési éve) és a keresztet egymás mellé egy füzetbe, a férfi azt válaszolta, ez azt jelentette, hogy Zsuzsinak mennie kell. Amikor dr. Futó Ildikó rákérdezett, a vádlott megerősítette, a felirattal azt üzente saját magának, hogy nőnek meg kell halnia. Azt a férfi ugyanakkor nem ismerte el, hogy intim kapcsolatba akart kerülni a pultos lánnyal, ahogy azt mondta, hogy nem emlékezik arra sem, hogy miként történt a gyilkosság, annyi maradt meg benne, hogy húzza a nő haját. Mint mondta, tudja, hogy a söröző kamerái rögzítették a történteket. Ennek kapcsán is úgy fogalmazott, nem tudta magáról elképzelni, hogy ilyet tegyen, de mivel van kamerafelvétel is, így történt.
Életfogytiglant kaphat, legkorábban 30 év múlva szabadulhatna
A Békés Vármegyei Főügyészség előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolja a férfit. Az ügyészség az előkészítő ülésen történő beismerés esetére fegyházban letöltendő, életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását kérte a férfira, azzal a megkötéssel, hogy legkorábban 30 év múlva, vagyis 78 évesen szabadulhatna. Emellett 10 év közügyektől eltiltást is kezdeményeztek vele szemben.
A férfi elismerte bűnösségét, lemondott a tárgyalásról való jogáról, ennek ellenére a bíróság egyelőre nem hozhatott ítéletet az ügyben.
– Elképesztő brutalitás – fogalmazott a saját tettéről a bírónő kérdésére. Azt mondta, hogy megbánta, amit tett, rémálmai vannak a cselekedete miatt, és ha lehetne visszacsinálná. A tárgyaláson ugyanakkor kiderült, hogy a házát közben átíratta a testvérére, ami ő el is adott azóta.
Nem lehetett egyértelműen elfogadni a vallomást
Az ügyész és később dr. Futó Ildikó bíró is úgy látta, hogy a beismerő vallomást nem lehet elfogadni, mert a férfi tagadta, hogy célul tűzte ki, hogy intim kapcsolatba akart kerülni a nővel, ahogy a gyilkosság közbeni intim érintésekről és magáról az emberölésről sem igazán tudott felidézni semmit. Így az emberölés minősítése nem egyezik az ügyészség által meghatározott minősítéssel. Az ügy tárgyalása decemberben folytatódik.
