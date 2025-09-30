Hátborzongató vallomást tett a bestiális gyilkosság elkövetője, felkavaró részletek derültek ki – galériával

Remegett, izzadt, keresztet rajzolt a lány neve mellé

A vádlottban ekkor tudatosult, hogy soha nem is lehet párkapcsolata a pultos lánnyal. Ettől kezdve, ha a nőre gondolt, folyamatosan remegett, izzadt és homályosan látott. 2024 június 7-e előtt nagyjából egy héttel elhatározta, úgy lesz úrrá a rossz érzésein, hogy megöli a sértettet, majd végez magával is. A férfi egészen elképesztő módon azt is célul tűzte ki, hogy intim érintkezésbe kerül a sértettel, miközben kioltja az életét. Ismerte a sértett munkabeosztását, így tudta, hogy a nő azon a végzetes napon az italboltban dolgozik. A gyilkosságot megelőzően már körülbelül egy héttel

kikészített egy 22 centiméteres kést a konyhája asztalára,

valamint otthonában felírta egy füzetbe a nő nevét, mellé, hogy 1999-2024-es dátumokat és egy keresztjelet is rajzolt a számok mellé.

A vádlott minden reggel, amikor felkelt, ránézett a késre, hogy tudatosítsa magában, mire készül.

Felkavaró részletek

Szörnyű tettét megelőző éjszaka nem tudott aludni az izgalomtól. Június 7-én reggel az oldaltáskájába rakta a korábban a konyhaasztalra kikészített kést, majd annak ellenére, hogy nem vett ki szabadságot, az italboltba ment. Megvárta míg a többi vendég távozik. Így 10 óra 38 perc körül egyedül maradt a nővel a kocsmában. Amíg a felszolgáló a pult mögötti raktárban pakolt, a vádlott idegesen járkált a pult és a terasz között, figyelte, hogy érkezik-e valaki, illetve nézte, hogy a nő mikor jön ki a helyiségből. A vádlott 10 óra 54-kor bement a pult mögé, és közvetlenül a raktárba vezető nyílás előtt várta sértettet úgy, hogy az oldaltáskájából kivett kést a jobb kezében tartotta.

A helyszínelés pillanatai. A nő életét már nem lehetett megmenteni. Fotó: Beol-archívum

A nő 10 óra 56 perckor lépett volna ki a raktárból, ám ekkor a vádlott több alkalommal megszúrta a késsel testszerte. Ezután dulakodni kezdtek. A nő védekezni és menekülni próbált, miközben a férfi folyamatosan a hajánál fogva húzta maga felé. A vádlott több alkalommal megszúrta az áldozatot a teste több részén a hátán, a hasán, a mellkasán, deréktájon, és megpróbálta felhajtani a nő nyári ruháját, illetve megfogni az arcát, de a nő ezt folyamatosan megakadályozta. Amikor a sértett már nem tudott védekezni, a férfi intim módon hozzáért az áldozathoz teste több részén, és utána még a kezét is megszagolta. Közben a férfi többször hason szúrta saját magát, majd a padlóra rogyott. A fiatal nőnek 51 késszúrástól 53 szúrt, metszett sérülése keletkezett, közülük tizennégy volt életveszélyes sérülés, hat késszúrás pedig önmagában is halált okozhatott volna.