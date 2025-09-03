1 órája
Elaludt a sofőr: egy ember életét vesztette, négyen megsérültek – helyszíni fotók
Miután lement az útról, az árokban fának ütközött egy kisbusz. A Körösladány és Dévaványa között történt halálos balesetben egy ember életét vesztette, négyen megsérültek.
A kisbuszból négyen kiszálltak, egy ember ellenben az utastérbe szorult, őt a helyszínre riasztott szeghalmi hivatásos tűzoltók emelték ki. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak – közölték a katasztrófavédelem honlapján. Az öt sérültet számláló tragédia 2023. augusztus 30-án történt Körösladány és Dévaványa között, és végül halálos baleset lett belőle.
Az volt a baj, hogy elaludt a sofőr
A halálos baleset részleteiről kiderült: a vádlott lakott területen kívül nagyjából 60-65 kilométer/órás sebességgel közlekedett, amikor az egyenes szakaszon – azért, mert elaludt – fékezés nélkül áttért a menetirány szerinti bal oldalra. Aztán lement az útról, és az árok oldalán lévő fának ütközött.
Egy utas életét vesztette, négyen megsérültek
Az egyik utas, egy 61 éves dévaványai férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy, miután kórházba szállították, életét vesztette. Két másik utasnál az ütközés maradandó fogyatékosságot okozott, míg egy utas nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szerzett. A vádlottnak nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérülései keletkeztek.
Halálos baleset Körösladány és Dévaványa közöttFotók: BM OKF
Halálos baleset okozása miatt emeltek vádat
A sofőrrel szemben a Gyulai Járási Ügyészség halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt emeltek vádat. A vádhatóság szerint az 58 éves dévaványai férfi megszegte a KRESZ-ben foglaltakat, miszerint járművel az úttesten – az előzés és a kikerülés esetét kivéve – annak menetirány szerinti jobb oldalán, az út- és forgalmi viszonyok szerint lehetséges mértékben jobbra tartva kell közlekedni.
Nem mondott le a sofőr a tárgyaláshoz való jogáról
A halálos baleset ügyében pár hónappal ezelőtt tartottak előkészítő ülést a Szeghalmi Járásbíróságon. A vádlott nem ismerte el a vád szerint a tettét, nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, így akkor nem született ítélet.
Bűnösnek találták a Szeghalmi Járásbíróságon a férfit
A minap viszont bűnösnek mondták ki az 58 éves dévaványai férfit a Szeghalmi Járásbíróságon halálos közúti baleset gondatlan okozása miatt:
- 2 év 9 hónap fogházbüntetésre ítélték,
- 5 évre eltiltották a közúti járművezetéstől,
- kötelezték az eljárás során felmerült több mint 1 millió forint bűnügyi költség megfizetésére.
Az ítélet nem jogerős, a vádlott és a védő a büntetés mértékének enyhítése érdekében jelentett be fellebbezést – ismertették a Gyulai Törvényszék közleményében.
Nem számítottak rá a rendőrök, hogy egy gyilkosság helyszínén kopogtatnak
Se ki, se be: darazsak miatt horrorházzá vált a család otthona