Elaludt a sofőr: egy ember életét vesztette, négyen megsérültek – helyszíni fotók

A kisbuszból négyen kiszálltak, egy ember ellenben az utastérbe szorult, őt a helyszínre riasztott szeghalmi hivatásos tűzoltók emelték ki. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak – közölték a katasztrófavédelem honlapján. Az öt sérültet számláló tragédia 2023. augusztus 30-án történt Körösladány és Dévaványa között, és végül halálos baleset lett belőle.

Halálos baleset történt: miután lement az útról, az árokban fának ütközött egy kisbusz. Fotó: BM OKF

Az volt a baj, hogy elaludt a sofőr

A halálos baleset részleteiről kiderült: a vádlott lakott területen kívül nagyjából 60-65 kilométer/órás sebességgel közlekedett, amikor az egyenes szakaszon – azért, mert elaludt – fékezés nélkül áttért a menetirány szerinti bal oldalra. Aztán lement az útról, és az árok oldalán lévő fának ütközött.

Egy utas életét vesztette, négyen megsérültek

Az egyik utas, egy 61 éves dévaványai férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy, miután kórházba szállították, életét vesztette. Két másik utasnál az ütközés maradandó fogyatékosságot okozott, míg egy utas nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szerzett. A vádlottnak nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérülései keletkeztek.