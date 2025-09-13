1 órája
Megjöttek a számok: ennyi baleset történt már gyorshajtás miatt idén Békésben - videóval
A száguldozás még mindig a közlekedési balesetek egyik legfőbb oka Magyarországon. Rákérdeztünk a rendőrségen, hogy Békésben mekkora gondot jelent a gyorshajtás.
Életek múlhatnak a szabályok betartásán, ezért a rendőrség kéri az autósokat, hogy ne csak az ellenőrzések helyszínén, idején, hanem az év minden napján, mindenhol vezessenek felelősségteljesen, ide tartozik a gyorshajtás is.
A gyorshajtás még mindig az élbolyban
A police.hu adatai szerint
- Magyarországon 2025 első hét hónapjában 8109 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt, ezek közül 2148 gyorshajtás miatt következett be.
- Békésben 266-ból 47 szerencsétlenségnél volt ez az ok.
- A 47-nél csak egy vármegyében alacsonyabb ez a szám, de ott az összes sérüléssel járó eset is közel százzal kevesebb volt.
Az elsőbbségi szabályok megszegése a fő baleseti ok
Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője elmondta, Békésben – ahogy országosan is – az elsőbbségi szabályok megszegése miatt történt a legtöbb, 130 sérüléses baleset. Ezt követi a kanyarodási szabályok megszegése, ami 48 szerencsétlenséget jelent.
A fizika törvényeit nem lehet becsapni
A statisztikában az abszolút és a relatív gyorshajtás is megjelenik. Abszolút gyorshajtás akkor van, amikor túllépjük az adott útszakaszon érvényes sebességhatárt, míg a relatív gyorshajtás olyankor, ha a megengedett sebességhatáron belüli sebességgel haladunk, de az aktuális közlekedési, időjárási, út vagy látási viszonyokhoz képest túl gyorsan megyünk, ami balesetveszélyes helyzetet teremthet.
Videón a legutóbbi Roadpol-akció tapasztalatai
Nem azért kell betartani a megengedett sebességet, hogy ne legyen bírság
Ahogy a sajtószóvivő elmondta, mindkét esetre igaz: a fizika törvényeit nem lehet becsapni. Ha növeljük a sebességet, nő a fékút is, nő az a távolság, amit a jármű addig megtesz, amíg meg tudjuk állítani. Ennek nagyon nagy a jelentősége akkor van, ha váratlanul akadály kerül elénk, balesetveszélyes forgalmi helyzet alakul ki és hirtelen meg kell állni. Tehát nem azért kell betartani a megengedett sebességet, hogy ne legyen bírság. A valódi büntetés az, ha egy éles helyzetben nem sikerül időben megállni, és emiatt valaki megsérül, netán a baleset végzetes következménnyel, maradandó egészségkárosodással jár. Ugyanakkor az anyagi kár is elég megterhelő következmény.
Elrejtőzhetünk a traffipax elől?
Sok autós szentül hisz abban, hogy a sebességmérő elől el lehet bújni. Korábbi cikkünkben választ adtunk arra, hogy a traffipax be tud-e mérni minket a közúton akkor, ha egy autó takarásában közlekedünk.
A vészfékezés balesetveszélyes helyzetet is teremthet
A vészfékezés sem ajánlott. Deményné Tűri Zsanett, a Békés vármegyei rendőrség sajtóreferense érdeklődésünkre elmondta: a sebességmérő készülékek több száz méterről mérnek, így mire a gépkocsivezető észleli az eszközt, addigra valószínű, hogy a mérés már megtörtént. Nem érdemes tehát a traffipax készülékek láttán fékezni annál is inkább, mert megtévesztő lehet a többi közlekedő számára, és balesetveszélyes helyzetet is teremthet.
