Megjöttek a számok: ennyi baleset történt már gyorshajtás miatt idén Békésben - videóval

Életek múlhatnak a szabályok betartásán, ezért a rendőrség kéri az autósokat, hogy ne csak az ellenőrzések helyszínén, idején, hanem az év minden napján, mindenhol vezessenek felelősségteljesen, ide tartozik a gyorshajtás is.

Traffipaxos rendőrségi mérés. A gyorshajtással nem csak a saját, hanem mások életét is kockáztatjuk.

Fotó: Illusztráció: MW-archívum

A gyorshajtás még mindig az élbolyban

A police.hu adatai szerint

Magyarországon 2025 első hét hónapjában 8109 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt, ezek közül 2148 gyorshajtás miatt következett be.

Békésben 266-ból 47 szerencsétlenségnél volt ez az ok.

A 47-nél csak egy vármegyében alacsonyabb ez a szám, de ott az összes sérüléssel járó eset is közel százzal kevesebb volt.

Az elsőbbségi szabályok megszegése a fő baleseti ok

Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője elmondta, Békésben – ahogy országosan is – az elsőbbségi szabályok megszegése miatt történt a legtöbb, 130 sérüléses baleset. Ezt követi a kanyarodási szabályok megszegése, ami 48 szerencsétlenséget jelent.

A fizika törvényeit nem lehet becsapni

A statisztikában az abszolút és a relatív gyorshajtás is megjelenik. Abszolút gyorshajtás akkor van, amikor túllépjük az adott útszakaszon érvényes sebességhatárt, míg a relatív gyorshajtás olyankor, ha a megengedett sebességhatáron belüli sebességgel haladunk, de az aktuális közlekedési, időjárási, út vagy látási viszonyokhoz képest túl gyorsan megyünk, ami balesetveszélyes helyzetet teremthet.

Videón a legutóbbi Roadpol-akció tapasztalatai

Nem azért kell betartani a megengedett sebességet, hogy ne legyen bírság

Ahogy a sajtószóvivő elmondta, mindkét esetre igaz: a fizika törvényeit nem lehet becsapni. Ha növeljük a sebességet, nő a fékút is, nő az a távolság, amit a jármű addig megtesz, amíg meg tudjuk állítani. Ennek nagyon nagy a jelentősége akkor van, ha váratlanul akadály kerül elénk, balesetveszélyes forgalmi helyzet alakul ki és hirtelen meg kell állni. Tehát nem azért kell betartani a megengedett sebességet, hogy ne legyen bírság. A valódi büntetés az, ha egy éles helyzetben nem sikerül időben megállni, és emiatt valaki megsérül, netán a baleset végzetes következménnyel, maradandó egészségkárosodással jár. Ugyanakkor az anyagi kár is elég megterhelő következmény.