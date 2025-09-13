szeptember 13., szombat

Kornél névnap

24°
+28
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

3 órája

Megjöttek a számok: ennyi baleset történt már gyorshajtás miatt idén Békésben - videóval

Címkék#beol videó#gyorshajtás#autósok#Szombati Andrea#balesetveszélyes

A száguldozás még mindig a közlekedési balesetek egyik legfőbb oka Magyarországon. Rákérdeztünk a rendőrségen, hogy Békésben mekkora gondot jelent a gyorshajtás.

Nyemcsok László

Életek múlhatnak a szabályok betartásán, ezért a rendőrség kéri az autósokat, hogy ne csak az ellenőrzések helyszínén, idején, hanem az év minden napján, mindenhol vezessenek felelősségteljesen, ide tartozik a gyorshajtás is.

Gyorshajtás: rendőrségi traffipax mérés
Traffipaxos rendőrségi mérés. A gyorshajtással nem csak a saját, hanem mások életét is kockáztatjuk.
Fotó: Illusztráció: MW-archívum

A gyorshajtás még mindig az élbolyban

A police.hu adatai szerint 

  • Magyarországon 2025 első hét hónapjában 8109 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt, ezek közül 2148 gyorshajtás miatt következett be. 
  • Békésben 266-ból 47 szerencsétlenségnél volt ez az ok. 
  • A 47-nél csak egy vármegyében alacsonyabb ez a szám, de ott az összes sérüléssel járó eset is közel százzal kevesebb volt.

Az elsőbbségi szabályok megszegése a fő baleseti ok

Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője elmondta, Békésben – ahogy országosan is – az elsőbbségi szabályok megszegése miatt történt a legtöbb, 130 sérüléses baleset. Ezt követi a kanyarodási szabályok megszegése, ami 48 szerencsétlenséget jelent.

A fizika törvényeit nem lehet becsapni

A statisztikában az abszolút és a relatív gyorshajtás is megjelenik. Abszolút gyorshajtás akkor van, amikor túllépjük az adott útszakaszon érvényes sebességhatárt, míg a relatív gyorshajtás olyankor, ha a megengedett sebességhatáron belüli sebességgel haladunk, de az aktuális közlekedési, időjárási, út vagy látási viszonyokhoz képest túl gyorsan megyünk, ami balesetveszélyes helyzetet teremthet.

Videón a legutóbbi Roadpol-akció tapasztalatai

Nem azért kell betartani a megengedett sebességet, hogy ne legyen bírság

Ahogy a sajtószóvivő elmondta, mindkét esetre igaz: a fizika törvényeit nem lehet becsapni. Ha növeljük a sebességet, nő a fékút is, nő az a távolság, amit a jármű addig megtesz, amíg meg tudjuk állítani. Ennek nagyon nagy a jelentősége akkor van, ha váratlanul akadály kerül elénk, balesetveszélyes forgalmi helyzet alakul ki és hirtelen meg kell állni. Tehát nem azért kell betartani a megengedett sebességet, hogy ne legyen bírság. A valódi büntetés az, ha egy éles helyzetben nem sikerül időben megállni, és emiatt valaki megsérül, netán a baleset végzetes következménnyel, maradandó egészségkárosodással jár. Ugyanakkor az anyagi kár is elég megterhelő következmény.

Elrejtőzhetünk a traffipax elől?

Sok autós szentül hisz abban, hogy a sebességmérő elől el lehet bújni. Korábbi cikkünkben választ adtunk arra, hogy a traffipax be tud-e mérni minket a közúton akkor, ha egy autó takarásában közlekedünk.

A vészfékezés balesetveszélyes helyzetet is teremthet

A vészfékezés sem ajánlott. Deményné Tűri Zsanett, a Békés vármegyei rendőrség sajtóreferense érdeklődésünkre elmondta: a sebességmérő készülékek több száz méterről mérnek, így mire a gépkocsivezető észleli az eszközt, addigra valószínű, hogy a mérés már megtörtént. Nem érdemes tehát a traffipax készülékek láttán fékezni annál is inkább, mert megtévesztő lehet a többi közlekedő számára, és balesetveszélyes helyzetet is teremthet.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu