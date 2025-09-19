szeptember 19., péntek

Szégyenletes!

3 órája

Ázsiai gyermekeket ábrázoló pornográf videókat küldözgetett egy férfi

Címkék#bűncselekmény#gyermekpornográfia#felügyelet#törvény#bűntett

Közösségi médiás álprofilokon keresztül, üzenetekben küldött pornográf videófelvételeket fiatalkorúakról egy békésszentandrási férfi. A bíróság a gyermekpornográfia bűntettével vádolt férfi ügyében a napokban hozott ítéletet.

Beol.hu

A Szarvasi Járási Ügyészség vádirata alapján 3 rendbeli pornográf felvétel kínálásával, átadásával, hozzáférhetővé tételével elkövetett gyermekpornográfia bűntette miatt 2 év időtartamú, 2 évi próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt jogerősen a Szarvasi Járásbíróság előkészítő ülésén egy büntetlen előéletű 38 éves békésszentandrási férfit, aki a „darkwebről” gyermekeket ábrázoló pornográf videófelvételeket töltött le, majd azokat több személynek üzenetben elküldte.

Gyermekpornográfia: felvételeket töltött le majd továbbított a férfi
Gyermekpornográfia bűntette miatt két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek egy békésszentandrási férfit. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A bíróság jogerős ítéletében megállapította, hogy a vádlott a próbaidő alatt a törvény erejénél fogva pártfogó felügyelet alatt áll; ezen felül eltiltotta őt minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna, illetőleg elkobozta tőle a bűncselekmény eszközéül használt mobiltelefont – közölte a Békés Vármegyei Főügyészség.

Ázsiai gyermekek videóit küldözgette a gyermekpornográfia miatt elítélt férfi

A férfi ismeretlen időpontokban három olyan pornográf videofelvételt szerzett meg, amelyeken 14-18. év közötti, 12-14. év közötti és a 12. életévét be nem töltött ázsiai gyermekek láthatóak meztelenül, a nemiséget súlyosan szeméremsértő, célzottan a nemi vágy felkeltésére alkalmas módon, szexuális cselekményeket végezve. A férfi a megszerzett videofelvételeket a saját tulajdonát képező és általa használt informatikai eszköz, egy okostelefon felhasználásával folytatott internetes üzenetváltások során felkínálta, majd továbbította, ily módon hozzáférhetővé tette más személyek számára. A férfi az egyik ismerőskereső közösségi oldalon álneveken két fiktív profilt hozott létre, és az oldal üzenetküldő alkalmazásán keresztül küldte el a videófelvételeket.

 

 

