Döbbenetes dolgot tett a gyerekekről készült képekkel

Gyermekpornográfia bűntette miatt az Orosházi Járási Ügyészség vádirata alapján 2 év időtartamú 4 évi próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt jogerősen előkészítő ülésén az Orosházi Járásbíróság egy 26 éves büntetlen előéletű orosházi férfit. A férfi gyermekekről készült pornográf képeket töltött le az internetről, majd azokat másokkal is megosztotta.

Gyermekpornográfia: képeket töltött le az internetről, majd azokat másokkal is megosztotta.Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Gyermekpornográfia: sosem foglalkozhat 18 év alatti gyerekekkel

A bíróság a férfit végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné vagy ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyba kerülne. Ezen felül a bíróság elkobozta a bűncselekmény elkövetéséhez eszközként használt mobiltelefont is.

Nem csak letöltötte, tovább is adta a képeket

A férfi 2023 áprilisában az egyik közösségi oldalon több különböző néven profilokat hozott létre abból a célból, hogy azok felhasználásával olyan pornográf képfelvételeket töltsön le, amelyek a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy felkeltésére irányuló módon ábrázoltak 18. életévüket még nem betöltött gyermekeket – tájékoztatott a Békés Vármegyei Főügyészség.

A férfi 2023. április 15-e és 2023. július 28-a közötti időben összesen hét darab, ilyen jellegű pornográf felvételt szerzett meg olyan módon, hogy azokat a közösségi oldalon regisztrált ismeretlen felhasználók a részére üzenetekben elküldték. A férfi a kapott felvételeket a telefonjának tárhelyére letöltötte és ott tárolta, majd a közösségi oldalon több ismeretlen felhasználónak üzenetben elküldte.

