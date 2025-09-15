szeptember 15., hétfő

Riasztás

54 perce

Szivárgott a gáz, tizenegy embert kellett kimenekíteni a társasházból

Váratlan helyzet borította fel egy társasház életét, a lakókat evakuálni kellett.

Ezért rohantak a tűzoltók

Forrás: shutterstock

Békésen, a Vásárszél utca 4. szám előtt lévő gázbekötési aknából szivárgott a gáz szombat délután. A gázszivárgás hallható és érezhető volt, ezért az érintett épületet áramtalanították, majd a nyolc lakásból hétben élő összesen tizenegy embert kísértek biztonságos távolságba. Rosszullét nem történt. A mérések a gázkoncentrációt az alsó robbanási határérték alatti szinten mutatták, a védőtávolságot azonban a beavatkozás idejére fenntartották. A MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt. szakemberei megkezdték, majd elvégezték a hiba elhárítását. A lakók visszatérhettek otthonaikba, az áramellátást visszakapcsolták. A szakemberek tájékoztatása szerint a szivárgást anyagfáradás okozta.

 

 

