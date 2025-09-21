Baleset
2 órája
Frontális karambol: megsérült egy apa és a fia - fotók, videó
Két autó karambolozott Békés határában, teljesen lezárták az utat.
Két autó ütközött frontálisan vasárnap kora délután Békés határában a Gerla felé vezető úton. A rendőrség tájékoztása szerint a baleset a város határában lévő nagykanyarnál történt, ott szaladt egymásba a két autó. Az egyik kocsiban apa és fia utazott, őket az első információk szerint könnyű sérülés miatt kellett ellátni, míg a másik autóban csak a sofőr ült, ő nem sérült meg.
Frissítés
15.10-kor a rendőrség feloldotta az útzárat, újra járható a szakasz. A mentők is beszámoltak róla, milyen teendőjük volt a karambolnál.
Apa és fia sérült meg a balesetben Békés határábanFotók: Beol.hu
