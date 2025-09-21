szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

30°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Frontális karambol: megsérült egy apa és a fia - fotók, videó

Címkék#rendőrség#beol videó#baleset#apa

Két autó karambolozott Békés határában, teljesen lezárták az utat.

Beol.hu

Két autó ütközött frontálisan vasárnap kora délután Békés határában a Gerla felé vezető úton. A rendőrség tájékoztása szerint a baleset a város határában lévő nagykanyarnál történt, ott szaladt egymásba a két autó. Az egyik kocsiban apa és fia utazott, őket az első információk szerint könnyű sérülés miatt kellett ellátni, míg a másik autóban csak a sofőr ült, ő nem sérült meg.

Baleset
Frontális karambol történt Békés határában. Fotó: Beol.hu

Frissítés

15.10-kor a rendőrség feloldotta az útzárat, újra járható a szakasz. A mentők is beszámoltak róla, milyen teendőjük volt a karambolnál.

Apa és fia sérült meg a balesetben Békés határában

Fotók: Beol.hu

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu