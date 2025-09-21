Frontális karambol: megsérült egy apa és a fia - fotók, videó

Két autó ütközött frontálisan vasárnap kora délután Békés határában a Gerla felé vezető úton. A rendőrség tájékoztása szerint a baleset a város határában lévő nagykanyarnál történt, ott szaladt egymásba a két autó. Az egyik kocsiban apa és fia utazott, őket az első információk szerint könnyű sérülés miatt kellett ellátni, míg a másik autóban csak a sofőr ült, ő nem sérült meg.

Frontális karambol történt Békés határában. Fotó: Beol.hu

Frissítés

15.10-kor a rendőrség feloldotta az útzárat, újra járható a szakasz. A mentők is beszámoltak róla, milyen teendőjük volt a karambolnál.