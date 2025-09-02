Veszélyelhárítás
1 órája
Kevés kellett a nagyobb bajhoz: forgalmas utcában tört le egy hatalmas fa ága
Letört egy nagy méretű fa ága hétfőn Békéscsabán, a Kórház utcában.
A békéscsabai hivatásos tűzoltók dugólétra, kézi láncfűrész és műszaki mentő kötél használatával eltávolították a veszélyes ágat.
Az eset során személyi sérülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett.
Lopás
3 órája
Ezt a tulaj sosem felejti: nullára kipakoltak egy nyitva hagyott kocsit
Hamarosan
3 órája
Az internet szerint két KFC van már Békésben, de azért még ne rohanjunk
