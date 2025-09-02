szeptember 2., kedd

Veszélyelhárítás

1 órája

Kevés kellett a nagyobb bajhoz: forgalmas utcában tört le egy hatalmas fa ága

Címkék#kár#fa#Kórház utcában

Letört egy nagy méretű fa ága hétfőn Békéscsabán, a Kórház utcában.

Beol.hu

A békéscsabai hivatásos tűzoltók dugólétra, kézi láncfűrész és műszaki mentő kötél használatával eltávolították a veszélyes ágat. 

Tree,Trunk,With,Cut,Branch.,In,The,Background,,Texture,Blurred
Forgalmas utcában tört le egy hatalmas fa ága. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Az eset során személyi sérülés nem történt, anyagi kár nem keletkezett.

 

