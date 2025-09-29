szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

15°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kábítószer-fogyasztás

1 órája

Sűrűn jelzett a gyorsteszt: fiatalok és felnőttek ellen is eljárás indult

Címkék#mellény#zseb#békés vármegye#gyanú#gyorsteszt

Egy hétvége alatt több eset is történt Békés megyében kábítószer birtoklás miatt.

Beol.hu

Az elmúlt hétvégén Békés vármegyében egy tizenéves fiú és két férfi ellen indult büntetőeljárás kábítószer birtoklása vétség elkövetésének gyanúja miatt. Egyikük, egy mezőgyáni férfi szeptember 26-án fogyaszthatott kábítószert, vele szemben akkor volt rendőri intézkedés.

Másnap a Békési Rendőrkapitányság rendőrei Mezőberényben, a Piac téren ellenőriztek egy 28 éves férfit, akinél a gyorsteszt eredménye pozitív lett. A fiatalkorú, 17 éves fiút pedig ugyanezen a napon, tehát szombaton 22 órakor Békéscsabán állították elő a rendőrök, mert a mellénye egyik zsebében kábítószer gyanúját keltő anyag volt. A gyorsteszt nála is azt jelezte, hogy fogyasztott tiltott bódító hatású szert.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu