1 órája
Sűrűn jelzett a gyorsteszt: fiatalok és felnőttek ellen is eljárás indult
Egy hétvége alatt több eset is történt Békés megyében kábítószer birtoklás miatt.
Az elmúlt hétvégén Békés vármegyében egy tizenéves fiú és két férfi ellen indult büntetőeljárás kábítószer birtoklása vétség elkövetésének gyanúja miatt. Egyikük, egy mezőgyáni férfi szeptember 26-án fogyaszthatott kábítószert, vele szemben akkor volt rendőri intézkedés.
Másnap a Békési Rendőrkapitányság rendőrei Mezőberényben, a Piac téren ellenőriztek egy 28 éves férfit, akinél a gyorsteszt eredménye pozitív lett. A fiatalkorú, 17 éves fiút pedig ugyanezen a napon, tehát szombaton 22 órakor Békéscsabán állították elő a rendőrök, mert a mellénye egyik zsebében kábítószer gyanúját keltő anyag volt. A gyorsteszt nála is azt jelezte, hogy fogyasztott tiltott bódító hatású szert.
Termékeny volt a címvédő és a Szabadkígyós